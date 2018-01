Frans farmaconcern Sanofi neemt Gents biotechbedrijf Ablynx over voor 3,9 miljard euro rvl

29 januari 2018

08u59

Bron: Belga 1 Economie Het Franse farmaconcern Sanofi neemt het Gentse biotechbedrijf Ablynx over voor 3,9 miljard euro, of 45 euro per aandeel. Dat melden beide bedrijven vanochtend. De overname werd unaniem goedgekeurd door de raden van bestuur van Sanofi en Ablynx. De transactie zal naar verwachting rond zijn aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar. Het bod ligt 21 procent boven de slotkoers van het aandeel Ablynx vrijdag en 112 procent boven de slotkoers van het aandeel op 5 januari.

Begin deze maand meldde het Deense farmabedrijf Novo Nordisk dat het in december een bod van 2,6 miljard euro had uitgebracht op Ablynx. De grootste insulineproducent ter wereld bood tot 30,5 euro per aandeel: 28 euro cash en nog eens 2,5 euro per aandeel indien het bedrijf succes heeft met twee geneesmiddelen waar het aan werkt. Ablynx repliceerde toen dat het bod, dat al hoger was dan een eerste bod in december, het bedrijf "fundamenteel onderwaardeerde".

Het Franse Sanofi gaat nu met Ablynx aan de haal. Sanofi brengt een openbaar overnamebod uit op alle uitstaande gewone aandelen, warrants en converteerbare obligaties van Ablynx in contanten.

Ablynx is actief in de ontwikkeling van Nanobodies, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten, die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen.

Het Ablynx-aandeel op de Brusselse beurs wordt vanochtend geschorst, meldt de FSMA. Een woordvoerster van Novo Nordisk liet aan Bloomberg weten dat het bedrijf geen commentaar wil geven op het overnamenieuws.