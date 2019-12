Frans appelmoeskartel opgerold: zes bedrijven krijgen samen boete van 58,3 miljoen euro HLA

18 december 2019

13u46

Bron: Belga 2 Economie De Franse mededingingsautoriteiten hebben zes bedrijven beboet voor het maken van verboden prijsafspraken bij de verkoop van appelmoes. Ook verdeelden de bedrijven de Franse markt onderling. De totale boete bedraagt 58,3 miljoen euro.

De appelmoesmakers hadden meer dan 90 procent van die markt in handen. De zaak kwam aan het rollen toen het Nederlandse bedrijf Coroos het bestaan van het kartel bij de autoriteiten meldde. Daardoor werd die onderneming niet beboet.De Franse bedrijven Charles Faraud (16,4 miljoen), Andros (14,1 miljoen), Materne (13,6 miljoen), Délis (Lactalis, 9,5 miljoen), Valade (2,8 miljoen) en Conserves France (1,9 miljoen) liepen wel tegen de lamp.

Het kartel bestond tussen 2010 en 2014. In die tijd betaalden supermarkten die bij de bedrijven huismerkappelmoes bestelden, maar ook horeca en cateringbedrijven, te veel voor de compote. De bedrijven maakten hun verboden afspraken in hotels en restaurants in Frankrijk. Ze hadden speciale telefoons die ze alleen voor kartelzaken gebruikten.

De Nederlandse mededingingswaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) hielp de Franse toezichthouder bij het onderzoek.