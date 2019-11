Frankrijk verkoopt tot 52 procent van staatsloterij ‘Française des Jeux’ HR

07 november 2019

10u59

Bron: Belga 0 Economie De Franse staat gaat maximaal 99,3 miljoen aandelen van loterij Française des Jeux van de hand doen in het kader van de privatisering van het bedrijf. Het gaat om 52 procent van het kapitaal, een operatie die de staat tot 1,9 miljard euro kan opleveren, zo is bekendgemaakt.

De onderneming gaat op 21 november naar de beurs. De Franse minister van Economie Bruno Le Maire had woensdagavond te kennen gegeven dat de prijsvork voor het aandeel tussen 16,5 en 19,9 euro ligt. De Franse staat zou uit de operatie dus tussen 1,6 en 1,9 miljard euro halen.

Française des Jeux is de erfgenaam van de Franse nationale loterij die in 1933 opgericht werd en is een van de weinige Franse overheidsbedrijven in goede financiële gezondheid. De Fransen besteedden vorig jaar nog bijna 16 miljard euro aan de kansspelen van het bedrijf.

