Frankrijk stelt relanceplan van 100 miljard euro voor: “Een derde van het geld zal dienen om economie groener te maken” SVM

03 september 2020

18u27

Bron: Belga 4 Economie De Franse regering heeft details uit de doeken gedaan van het relanceplan van 100 miljard euro om de zwaar getroffen economie weer op de rails te zetten. “Ongeveer een derde van het geld moet dienen om de economie groener te maken”, kondigde de Franse premier Jean Castex aan.

Frankrijk hoopt met de 100 miljard euro de economie in 2022 weer op het niveau van voor de coronacrisis te krijgen en de werkloosheid te zien dalen. De forse investering geldt voor een periode van twee jaar. Dit jaar wordt een economische krimp van 11 procent verwacht, vermoedelijk zullen er 800.000 jobs verloren gaan.

"Onze absolute prioriteit is de werkgelegenheid", benadrukte Castex. Er zal 35 miljard euro gaan naar de "economische herbewapening" van Frankrijk en de promotie van industriële productie in eigen land, onder meer door belastingverlagingen voor ondernemingen. Er wordt bijvoorbeeld ook circa 6,5 miljard euro vrijgemaakt om meer jongeren aan het werk te krijgen.

“Gigantische stap”

Minister van Milieu Barbara Pompili voegde eraan toe dat het plan ook een "gigantische stap" betekent voor de ecologische transitie van Frankrijk. Zo is er 11 miljard euro bestemd voor transport. Daarvan zal volgens de minister meer dan de helft naar het spoor gaan, onder meer voor vrachtvervoer per trein en om kleine spoorlijnen in dunbevolkte gebieden te ondersteunen. Daarnaast is er 9 miljard euro voorzien om ondernemingen te helpen om een meer milieuvriendelijke richting uit te gaan. Tot slot zal 6,7 miljard euro dienen om bestaande gebouwen energie-efficiënter te maken.

Eerste minister Castex benadrukte dat het relanceplan gefinancierd zal worden met schulden en Europees geld. "De belastingen zullen niet stijgen", klonk het. De impact op de Franse schulden zou ook tegen 2025 opgevangen moeten zijn. "De slechtste optie voor de overheidsfinanciën zou net zijn geweest om geen relanceplan uit te voeren", aldus de premier.

Oppositie: “Niet groen genoeg”

Niet iedereen is tevreden. Vanuit de oppositie klinkt het dat het plan te laat komt en niet groen genoeg is. Anderen vinden dat het te veel op maat is van de grote bedrijven en niet genoeg biedt voor de gewone Fransman. De vakbonden zijn van mening dat er weinig voorwaarden gesteld worden aan de ondernemingen in ruil voor steun. "Al die hulp - het gaat om vele miljarden - is niet gelinkt aan tegenprestaties. We geven geld en we zullen wel zien wat er gebeurt", reageerde CGT-topman Philippe Martinez.

Frankrijk werd zwaar getroffen door de Covid-19-pandemie. Er vielen meer dan 30.000 doden. Door een strenge lockdown viel het sociale en economische leven in het land van midden maart tot in mei grotendeels stil.