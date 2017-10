Frankrijk positief over toenadering BNP Paribas tot Commerzbank KVE

21u48

Bron: Belga 0 AFP Economie Frankrijk vindt het "goed" dat BNP Paribas zich richt tot Duitsland en tot Commerzbank. Dat verklaarde een woordvoerder van de Franse regering vandaag. In de Duitse pers verschenen artikels over een mogelijke overname van het Duitse overheidsbelang in Commerzbank door BNP Paribas.

"Ik wil me niet uitspreken over een concreet dossier zolang dat niet geformaliseerd is", zei de woordvoerder nog.



Volgens het satirische weekblad Le Canard Enchainé, zou ook de Franse president Emmanuel Macron de toenadering goedgezind zijn.



Enkele weken geleden suggereerde de Duitse minister van Financiën dat Duitsland zijn belang van 15,6 procent in Commerzbank van de hand zou willen doen. Dat belang dateert nog van 2009, toen de bank ten tijde van de financiële crisis overkop dreigde te gaan. Onmiddellijk waren er speculaties dat BNP Paribas of het Italiaanse UniCredit geïnteresseerd zouden zijn in de participatie.



Volgens het Duitse tijdschrift Wirtschaftswoche verkoos Berlijn zelf een Frans-Duitse oplossing. Er werden consultants aangesteld om dit scenario te onderzoeken. Maar een formeel akkoord wordt ten vroegste volgende maand verwacht.





Lees ook: Banken die geen juiste info geven over leningen krijgen sancties