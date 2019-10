Frankrijk pleit voor Europese belasting op vliegtuig- en scheepsbrandstof SVM

15 oktober 2019

16u57

Bron: Belga 0 Economie In het kader van het klimaatdebat pleit Frankrijk voor een Europese belasting op vliegtuigkerosine en scheepsbrandstof. “Het is onverstandig dat er doelstellingen opgelegd worden voor de uitstoot van auto's, maar niet voor vliegtuigen en schepen”, aldus de Franse minister van Economie Bruno Le Maire. "We stellen daarom voor om te werken aan een Europese belasting voor vliegtuig- en scheepsbrandstof.”

De Franse president Emmanuel Macron opperde in mei al een kerosinetaks, in het kader van een reeks hervormingsvoorstellen voor Europa. Het belastingsbeleid in de Europese Unie is evenwel een mijnenveld omdat afzonderlijke staten beslissingen met een veto kunnen blokkeren.

Volgens een recente studie zou een Europese belasting op vliegtuigbrandstof de CO2-uitstoot van de luchtvaart met 11 procent kunnen verminderen. Tegelijkertijd zouden vliegtickets duurder worden en zouden minder mensen met het vliegtuig reizen.