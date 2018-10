Foto van ‘slapende crew’ is nep volgens Ryanair en dat bewijzen ze met videobeelden HR

18 oktober 2018

Ryanair heeft een video verspreid die moet aantonen dat een foto van slapende crew van de budgetmaatschappij in scène is gezet. De foto werd zondag verspreid via sociale media, nadat de bemanning was gestrand op de luchthaven in Malaga en daar naar eigen zeggen de nacht moest doorbrengen op de vloer.

De Portugese bemanningsleden waren in Malaga na een lange dienst gestrand wegens storm. Volgens critici toonde de foto aan hoe erbarmelijk de werkomstandigheden zijn bij de prijsvechter, omdat de crew niet naar hotels werd gestuurd en in een ruimte zonder bedden moest blijven. Ryanair ligt in veel Europese landen in de clinch ligt met zijn personeel over arbeidsvoorwaarden.

Op de video van een beveiligingscamera in een personeelsruimte van Ryanair is te zien hoe de crew op de grond gaat liggen. In het bijschrift zegt Ryanair dat met de video het ensceneren van een ‘nepfoto’ wordt getoond.

Eerder bood Ryanair nog zijn verontschuldigingen aan voor de omstandigheden op de Spaanse luchthaven. Vakbond SNPVAC, die de Portugese bemanning vertegenwoordigt, zei dat de foto een eerlijke weergave is van wat er gebeurt als in totaal 24 mensen 's nachts zonder eten, drinken en voldoende zitplaatsen aan hun lot worden overgelaten.

De via het officiële Twitteraccount van Ryanair verspreide video stuitte overigens op veel negatieve reacties. Zo werden onder meer vragen gesteld of het bedrijf zomaar een video van herkenbare mensen mag verspreiden zonder toestemming volgens de Europese privacyregels.

