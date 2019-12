Foto toont economisch drama: hier liggen de vliegtuigrompen van geplaagde Boeing 737 Max KVE

18 december 2019

16u57

Bron: Die Welt, Business Insider, ANP 52 Economie Bijna honderd rompen van de Boeing 737 Max liggen in Kansas te wachten om verder afgewerkt te worden tot een volwaardig toestel. Het illustreert het gigantische probleem waarmee de Amerikaanse vliegtuigbouwer momenteel worstelt. Sinds de geplaagde Boeing 737 Max niet meer mag vliegen, stapelt de voorraad zich op. De fabrikant heeft dan ook beslist om de productie in januari tijdelijk te stoppen.

Het is werkelijk een economisch drama voor de de vliegtuigfabrikant. Het is immers nog altijd niet duidelijk wanneer het bestverkopende vliegtuig van Boeing weer de lucht in mag van de luchtvaartautoriteiten. De 737 MAX-vliegtuigen zijn werkloos sinds maart na twee dodelijke ongelukken. Oorzaak zou een overijverig veiligheidssysteem zijn dat de neus van het vliegtuig naar beneden drukte.

Ondertussen heeft de vliegtuigbouwer al 400 toestellen in stock en ook steeds meer moeite om die voorraad ongeleverde vliegtuigen te beheren. De vliegtuigbouwer stationeert de toestellen voorlopig noodgedwongen op de personeelsparkings in Seattle. Die beelden gingen al eerder de wereld rond.



De fabrikant acht het dan ook niet aangewezen om er nog meer te bouwen en drukt tot nader order de pauzeknop in. Normaal worden per maand zo’n veertig 737 MAX-toestellen gebouwd, maar de voorraadopbouw slorpt te veel geld op. En ook de toeleveranciers komen in de problemen. Foto’s genomen door Reuters in het hoofdkwartier van Spirit Aerosystems in Wichita (Kansas) tonen hoe de voorraad enorme proporties heeft aangenomen sinds de 737 MAX verplicht aan de grond staat.

In Wichita liggen wel 90 vliegtuigrompen te wachten op verdere afwerking. De productielijn is overvol omdat Boeing vooralsnog toestellen liet fabriceren die nog niet mochten vliegen en dus ook niet aan de klanten konden worden geleverd. Maandag erkende de fabrikant dat zijn strategie om vliegtuigen te blijven bouwen - die niet onmiddellijk konden vliegen - niet langer vol te houden was.

Ondertussen is het vliegverbod al negen maanden van kracht nadat er bij twee crashes met het passagiersvliegtuig meer dan 300 mensen om het leven zijn gekomen. Volgens verschillende berichten zal de 737 MAX pas na januari volgend jaar weer mogen vliegen. Het is nog niet bekend hoelang Boeing de productielijn gaat bevriezen. De fabrikant is ondertussen bezig met een update.

De tijdelijke productiestop leidt waarschijnlijk niet tot ontslagen onder de 12.000 Boeing-medewerkers die aan het toestel werken. Maar bij de toeleveranciers ligt dit mogelijk anders. De kans is groot dat hun werknemers technisch werkloos worden of hun job verliezen.

In ons land is dat bijvoorbeeld slecht nieuws voor Solvay, dat composietmaterialen voor de toestellen levert. Zo’n 10 procent van de omzet van composietmaterialen van het bedrijf hangt af van het toestel. Op de globale inkomsten van Solvay gaat het evenwel slechts om procent.

