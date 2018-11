Forse daling Europese autoverkopen door veranderde regels KVE

15 november 2018

09u52

Bron: Belga 0 Economie De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie lag vorige maand fors lager dan een jaar eerder. Volgens de Europese branchevereniging ACEA komt dat door de veranderde regels. In september werden er om die reden ook al flink minder wagens aan de man gebracht.

De terugval heeft te maken met de sinds 1 september verplichte nieuwe emissietesten (WLTP). In augustus wilden veel dealers en importeurs nog gauw auto's registreren onder het oude regime. Daardoor lag het maandcijfer toen juist aanzienlijk hoger dan een jaar terug.

In totaal zijn er in oktober iets minder dan 1 miljoen auto's op kenteken gezet binnen de EU. Dat is ruim 7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De autoverkopen daalden in vrijwel alle lidstaten. Over de eerste tien maanden van dit jaar is er overigens nog wel sprake van hogere verkoopcijfers. In die periode werden er in de EU ruim 13 miljoen auto's op kenteken gezet. Dat is een kleine 2 procent meer dan vorig jaar van januari tot en met oktober aan auto's is verkocht.

In België was er een daling met 15,2 procent tot 36.894 wagens in oktober. In de periode januari-oktober is er 2,9 procent groei tot 492.616.

