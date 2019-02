Ford overweegt Verenigd Koninkrijk te verlaten door brexit TT

13 februari 2019

14u42

Bron: Belga 0 Economie Automaker Ford overweegt productieactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk naar het buitenland te verplaatsen als gevolg van de brexit. Dat heeft het Amerikaanse concern laten weten in een telefonisch gesprek met de Britse premier Theresa May, meldt Reuters op basis van een ingewijde.

Ford produceert in het Verenigd Koninkrijk in twee fabrieken automotoren. Het bedrijf rekent op extra kosten die kunnen oplopen tot 1 miljard euro als het land de Europese Unie verlaat zonder vertrekregeling, lieten de Amerikanen eerder al weten. Het risico op zo'n zogeheten no-dealbrexit wordt steeds groter nu de deadline voor het vertrek van de Britten nadert en het Lagerhuis nog steeds niet heeft ingestemd met een scheidingsovereenkomst.

Meerdere automakers waarschuwden al voor de gevolgen van een chaotische brexit. In oktober liet Toyota weten te vrezen voor grote logistieke problemen voor zijn Britse fabrieken. Nissan besloot onlangs een nieuw model van de X-trail niet in het Britse Sunderland te maken. Hoewel de Japanners verklaarden dat dat niets met de brexit van doen had, klaagde het bedrijf wel over de aanhoudende onzekerheid als gevolg van de politieke strubbelingen.