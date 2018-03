FOD Economie beschouwt Deliveroo-koerier als schijnzelfstandige jv

Bron: belga 0 Economie De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR), een onderdeel van de FOD Economie, heeft begin maart geconcludeerd dat een koerier die in dienst is bij Deliveroo geen zelfstandig werk verricht. De voorwaarden waaraan hij werkt, duiden op de arbeidsrelatie van een werknemer.

Wie als schijnzelfstandige of -werknemer vermoedt aan de slag te zijn, kan de CAR inschakelen. Aan het hoofd ervan staat een magistraat. Verder bevat de commissie leden van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, de Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers (RSVZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Een Deliveroo-koerier stapte in januari naar de instelling. Hij werkte als werknemer voor Deliveroo via de coöperatie SMart tot de fietskoerierdienst de samenwerking stopzette met SMart en enkel nog beroep wou doen op zelfstandigen. De koerier wou voor Deliveroo blijven werken, maar besliste samen met zijn advocaat Antoine Chomé om eerst het advies van de CAR te vragen.

In de beslissing van 9 maart voert de CAR aan dat een Deliveroo-koerier in een ondergeschikt verband werkt, zoals typisch is voor een werknemer. Hij beschikt over weinig manoeuvreerruimte om zijn eigen werktijd noch het werk zelf te regelen. Zo moet de koerier een week op voorhand doorgeven wanneer hij beschikbaar is voor het platform, een werkschema dat Deliveroo uiteindelijk goedkeurt. Dat hiërarchische controle mogelijk is, blijkt uit het feit dat het bedrijf hem continu via gps volgt.



"We boeken een belangrijke overwinning", zegt het koerierscollectief dat sinds begin januari actievoert. "Het zakenmodel van Deliveroo is niet leefbaar." De beslissing staat los van het lopende onderzoek van de Sociale Inspectie en het Arbeidsauditoraat.