FNG, moederbedrijf van Brantano, vraagt faillissement aan KG JOVG

30 juli 2020

10u06

Bron: Belga 67 Economie De modegroep FNG, moedermaatschappij van onder meer Brantano, heeft voor FNG International Holding nv en voor de meerderheid van haar operationele dochtervennootschappen het faillissement aangevraagd. Dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. De vakbonden kregen het nieuws te horen op een bijzondere ondernemingsraad.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“De FNG-groep drukt hierbij de hoop uit dat deze onvermijdelijke stap niet het einde betekent voor de volledige activiteiten van de groep”, klinkt het in het persbericht. Volgens woordvoerder Gunther De Backer ligt er een overnamebieding op tafel, maar zal het dus aan de curator zijn om die te beoordelen. De rechtbank van Mechelen zal zich morgen buigen over de aanvraag tot faillissement.

De faillissementsaanvraag heeft volgens de woordvoerder betrekking op Brantano (dat 104 winkels heeft in ons land, red.) en op Fred & Ginger (17 winkels, red.). De andere activiteiten (waaronder CKS, Etam, Steps en Ellos) draaien voorlopig verder. De woordvoerder kon niet zeggen hoeveel personeelsleden precies getroffen zijn door de faillissementsaanvraag. Bij de hele groep werken zo’n 3.000 mensen, waaronder zo’n 1.000 mensen in ons land.

Het bedrijf is ook actief in Nederland en Zweden. Voor een reeks Nederlandse vennootschappen werd beslist “surséance” of uitstel van betaling aan te vragen. De moedervennootschap FNG nv en de Zweedse activiteiten zijn niet bij de insolventieprocedure betrokken, luidt het.

Alternatieven onderzocht

Volgens het bedrijf werden de voorbije maanden “alle mogelijke alternatieven onderzocht die toelieten de FNG-groep te redden (...) maar de banken hebben sommige uitstaande kredieten opgeëist en de bankrekeningen geblokkeerd. Verscheidene vennootschappen beschikken hierdoor niet langer over de vereiste middelen om te betalen en hun activiteiten verder te zetten.”

Vorige week werd al bekend dat de banken zich niet bereid toonden om nog extra geld in de noodlijdende modegroep te steken. Volgens hen is de schuldenlast van het concern met meer dan 700 miljoen euro nu al veel te hoog. Bovendien maakt de coronacrisis een positieve evolutie steeds moeilijker. Dat betekent dat een belangrijke piste om vers geld op te halen, werd afgesloten. Dat bleek de doodsteek.

FNG leed in 2019 een nettoverlies van 292 miljoen euro, terwijl het bedrijf 734 miljoen euro schulden heeft. Dat is dan nog zonder rekening te houden met de coronacrisis. De Belgische modegroep heeft ook merken als Fred & Ginger, CKS, Claudia Sträter, Steps, Miss Etam en DIDI onder de vleugels. De merken zijn internationaal te koop in ruim 500 eigen winkels.

Staking

Gisteren brak in verschillende vestigingen van Brantano overigens al een spontane staking uit. Vooral in Antwerpen en West-Vlaanderen besloten werknemers om de winkels niet open te doen. Aan de basis van de staking lag een vergissing. Het FNG-personeel, waaronder ook de Brantano-medewerkers vallen, kreeg van het sociaal secretariaat een individuele jaarrekening tot eind juli, terwijl dat document normaal pas na een volledig jaar wordt verstuurd.

Lees ook:



Vrees voor faillissement FNG neemt toe (+)



FNG, bedrijf achter Brantano, in nauwe schoentjes: “Door combinatie van grootheidswaanzin en financieel geknoei is het lelijk fout gelopen” (+)