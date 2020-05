Fluvius wil 60-plussers betaald thuis zetten Redactie

14 mei 2020

08u37

Bron: Belga 1 Economie Distributienetbeheerder Fluvius heeft onderhandelingen gevoerd over het vervroegd vertrek van 800 oudere werknemers. Ze zouden thuis mogen blijven met behoud van een deel van hun loon, zo schrijft De Tijd. Maar het overleg belandde in een impasse.

De directie van Fluvius heeft onlangs een plan op tafel gelegd om bijna een op de zeven werknemers vervroegd te laten vertrekken. Aan de vakbonden werd een vrijwillige vertrekregeling voorgesteld.

Het Vlaamse nutsbedrijf wilde het personeelsbestand versneld inkrimpen. Fluvius stelde daarom voor om werknemers vanaf 60 jaar vervroegd thuis te zetten met behoud van een deel van hun loon. Zowat 800 mensen - een op de zeven werknemers - zouden in aanmerking komen. Volgens de zakenkrant waren de onderhandelingen al vergevorderd, maar liepen ze vast. Bovendien werden verschillende personeelsleden al benaderd met de vraag. Voorlopig liggen de gesprekken stil.

In de krant erkent de woordvoerder dat er de voorbije weken overleg was, maar "er werd geen akkoord gevonden". Het bedrijf spreekt ook van een "faire regeling", die "geen extra kosten meebrengt voor Fluvius of de samenleving". Het bedrijf zou de regeling betalen met de werkingsmiddelen, "zonder gebruik te maken van overheidssteun of andere steunmechanismen".

Toch liggen zo'n vertrekregelingen politiek gevoelig. Fluvius, dat ontstond na de fusie van Eandis en Infrax, is via een resem intercommunales in handen van de Vlaamse gemeenten.