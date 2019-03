FlixBus wil rivaal Eurolines overnemen mvdb

04 maart 2019

16u47

Bron: AD.nl 0 Economie Langeafstandsbusbedrijf FlixBus wil rivaal Eurolines overnemen van het Franse openbaarvervoerbedrijf Transdev. Dat maakte het Duitse bedrijf bekend zonder financiële details te geven.

De overname is nog niet helemaal rond. Beide partijen zijn nog in onderhandeling met elkaar. Zo moet de ondernemingsraad van FlixBus zich er nog over buigen. FlixBus is in 2013 in Duitsland van start gegaan en is momenteel actief in 28 landen. Eurolines is al langer actief op de markt voor langeafstandsbusvervoer en is in 25 Europese landen actief, waaronder ons land.

In Frankrijk wordt daar ook de merknaam Isilines gehanteerd. Dat merk komt bij deze deal ook in handen van FlixBus. Vorige week werd bekend dat het eveneens Franse BlaBlaCar juist de concurrentie wil aangaan met FlixBus in Duitsland. De autodeeldienst nam busdienst Ouibus over van het Franse spoorbedrijf SNCF en breidt uit naar Duitsland waar FlixBus nu nog bijna de hele markt in handen heeft.

‘Grootste busbedrijf ter wereld’

Flixbus noemt zichzelf zes jaar na de oprichting ‘het grootste busbedrijf ter wereld’ met 45 miljoen passagiers in 2018. En dat terwijl Flixbus welgeteld maar één bus op de bedrijfsbalans heeft staan. Die ene bus was nodig om in 2013 de openbaar vervoer-vergunning in Duitsland te krijgen. Hij heeft geen meter gereden; alle Flixbusritten worden door zelfstandige bedrijven uitgevoerd.

FlixMobility, het moederbedrijf van de ‘busonderneming’ verkoopt de ritten en houdt 25 procent van de ritprijs.