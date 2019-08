Flixbus neemt Turkse concurrent over en breidt zijn aanbod uit naar Turkije KVE

21 augustus 2019

17u46

Bron: Belga 0 Economie Flixbus neemt zijn Turkse concurrent Kamil Koc over en breidt voor het eerst zijn aanbod uit naar Turkije. Dat meldt de Duitse busmaatschappij. De bevoegde autoriteiten zouden in de komende weken hun goedkeuring moeten geven voor de overname, klinkt het.

Flixbus is met moederbedrijf Actera Group tot een akkoord gekomen over de overname, klinkt het in een mededeling. Het bedrijf zegt aan het begin van een nieuw tijdperk in de Turkse mobiliteitsmarkt te staan.

Kamil Koc is marktleider in busreizen in Turkije en bedient 61 steden in heel het land. In 2018 vervoerde de maatschappij 20 miljoen passagiers. Het Turkse bedrijf zal geleidelijk worden geïntegreerd in het netwerk van Flixbus, dat vandaag naar eigen zeggen al meer dan 350.000 verbindingen naar meer dan 2.000 bestemmingen in 28 Europese landen aanbiedt.