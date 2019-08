Fiscus opent jacht op Belgen in Portugal Bjorn Maeckelbergh en Dieter Dujardin

08 augustus 2019

05u08 3 Economie De fiscus screent momenteel duizenden Belgen die gedomicilieerd zijn in Portugal. Wie voor het eerst naar dat land verhuist, moet er de eerste tien jaar geen inkomstenbelasting betalen. De controleurs gaan nu na of de Belgen er ook écht wonen, dan wel of ze op die manier belastingen ontduiken.

De Portugese regering heeft een aantal jaar geleden fiscale maatregelen uitgevaardigd om vermogende buitenlanders te lokken en zo de economie aan te zwengelen. Naast de vrijstelling van de inkomstenbelastingen voor tien jaar geldt er ook een vrijstelling voor pensioeninkomsten uit België. Die maatregelen missen hun effect niet: volgens cijfers van Buitenlandse Zaken hebben vandaag minstens 4.121 Belgen hun domicilie in Portugal. “En dat zijn er wellicht nog veel meer”, benadrukt woordvoerder Karl Lagatie. “Want dat zijn enkel de Belgen die zich ingeschreven hebben op de Belgische ambassade in Portugal. En dat is niet verplicht.”

Om ergens officieel te wonen voor de fiscus, moet je er minstens de helft van het jaar plus één dag wonen - 183 dagen dus. Sommigen verhuizen echter enkel hun domicilie naar het buitenland om van de belastingvoordelen te genieten, terwijl ze gewoon in België verblijven. De fiscus pluist nu uit of hun economisch en sociaal leven zich wel degelijk afspeelt in Portugal.



De belastingdienst heeft dezelfde oefening ook al gemaakt voor Belgen die op papier naar Monaco waren verhuisd. Met succes: 147 van hen kregen zopas een aanslagbiljet omdat ze er niet echt woonden. Ten laatste binnen twee maanden moeten ze allemaal samen 100 miljoen euro aan achterstallige belastingen en boetes hebben betaald.

