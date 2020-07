Fiscus ontvangt vannacht honderdduizenden aangiftes die ze zelf verkeerd heeft ingevuld: deze posten worden het vaakst vergeten

Economie Omdat de fiscus naar meer dan zes op de tien Belgen een belastingbrief stuurt die al grotendeels is ingevuld, vertrekken in de nacht van donderdag op vrijdag een hele lading aangiftes die niemand ooit heeft nagekeken. Het systeem is duidelijk niet foutloos, en dat is vaker in het voordeel van de staat dan omgekeerd. “Het verschil kan oplopen tot duizenden euro’s in één belastingbrief.”

Om middernacht gaat Tax-on-web dicht tot volgend jaar. Op de overheidswebsite waar u uw jaarlijkse belastingaangifte kan insturen, kregen 3,92 miljoen Belgen of zes op tien van alle belastingplichtigen een vooraf ingevuld formulier van de fiscus. Dat zijn er 730.000 meer dan een jaar geleden.

Het voordeel is dat wie vergat om alles eens te bekijken, geen boete riskeert omdat hij te laat komt. “De fiscus gaat er na de deadline van uit dat je het ingevulde voorstel aanvaardt.” zegt fiscaal expert Michel Maus. Het nadeel is dat de fiscus (veel) fouten maakt. “Je moet bij de pinken zijn. Als er een fout gebeurt in het nadeel van de burger, wordt daar nadien niets aan gedaan.”

Steeds ingewikkelder

“Sommige zaken zoals de kosten voor kinderopvang, mensen die andersvalide zijn of een lening van een tweede woning staan bijna nooit vanzelf correct ingevuld,” zegt specialist Ive Rosseel van het ACV. “Bizar, want vaak zit de correcte fiche wel als bijlage bij de aangifte, maar moet het bedrag nog manueel ingetikt worden. Tel een paar factoren bij elkaar op en je komt al aan duizenden euro’s nadeel in één belastingbrief.”

“Vroeger dienden ingevulde aangiftes voor bijvoorbeeld een gepensioneerde met één inkomen en geen eigendommen. Nu worden steeds complexere dossiers ook vooraf ingevuld.”

Bij een steekproef vonden professionele controleurs van het ACV in bijna één belastingbrief op de twee een misser.

Fout bij één op de twee

Volgens de FOD Financiën is er één op de tien keer iets verkeerd met de vooraf ingevulde aangifte. Maar ze baseert zich daarvoor op belastingplichtigen die dat zelf opmerken. Bij een steekproef “op 300 à 400 aangiftes” vonden professionele controleurs van het ACV in bijna één belastingbrief op de twee (45%) een misser. Dat ging niet altijd over grote bedragen, maar was wel meestal in het voordeel van de staat.

“Er zijn bij de fiscus meer mensen van vlees en bloed nodig om voorstellen te controleren. Een andere oplossing is kappen in het oerwoud van fiscale aftrekken. Dan kunnen de algemene tarieven omlaag,” herhaalt Rosseel een vaak gehoorde kritiek op de overheid.

Wie Tax-on-web niet heeft bekeken waar een voorstel op hem lag te wachten, zal ongeveer in december of januari een aanslagbiljet ontvangen. “Ik denk dat veel mensen dan pas zullen beseffen dat ze een aangifte hadden moeten doen.”

Bezwaar

Wie op dat moment nog de moed vindt om zijn dossier te controleren, heeft na ontvangst zes maanden tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Dat zal binnen de zes maanden na ontvangst van de klacht worden behandeld.

Als u recht in uw schoenen staat kan u dus wel degelijk nog claimen waar u recht op heeft. Al is nog maar de vraag of veel mensen die Tax-on-web links laten liggen nadien grondig door hun aanslagbiljet gaan. “Ik vrees dat eerder mensen die al in een kwetsbare positie zijn, hierdoor benadeeld worden,” verzucht Maus.

De blinde vlekken van de fiscus

• Bent u in 2019 minstens 66% arbeidsongeschikt geworden?

• Had u een kind ten laste die voor de eerste keer een vakantiejob deed?

• Zijn uw ouders (65+) bij u komen inwonen?

Als die niet ingevuld staan zakt uw belastingvrije som, het deel van uw inkomen dat niet wordt belast.

• Heeft u een lening voor een eerste of een tweede woning?

• Gaf u geld uit aan kinderopvang?

• Hebt u aandelen van bedrijven die winst aan u uitkeerden als dividend?

• Gaf u geld aan goede doelen?

Van deze bedragen kan u telkens een percentage aftrekken van uw belastingen. Het voordeel van een woonkrediet laten liggen, scheelt al snel 1.000 euro per persoon per jaar.

De belangrijkste vragen over je belastingaangifte worden beantwoord in ons belastingdossier.