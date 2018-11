Fiscus klopt aan bij duizenden werknemers van BNP Paribas Fortis SVM

27 november 2018

Bron: Belga 0 Economie Heel wat werknemers van BNP Paribas kregen recent een brief van de fiscus in hun bus. Ze dreigen voor het aanslagjaar 2016 te moeten bijbetalen. Dat schrijft La Libre en wordt bevestigd door de bank en de vakbonden. Onderwerp van discussie is de zogenaamde 'cafetariawagen'.

Werknemers bij BNP Paribas konden in het verleden kiezen om een deel van hun nettoloon in te leveren voor een reeks voordelen, een zogenaamd cafetariaplan. Ze konden onder meer kiezen voor een bedrijfswagen, een 'cafetariawagen'.

BNP Paribas Fortis is in een discussie verwikkeld met de fiscus over de fiscale aangifte van die bedrijfswagens. De bank argumenteert dat de fiscale wetgever sinds jaar en dag toelaat dat het zogenaamde 'voordeel van alle aard' van de bedrijfswagen kan worden verminderd met de eigen bijdragen die de werknemer betaalt. De bank zegt ook dat de fiscus in het verleden die werkwijze heeft goedgekeurd.

“Mogelijk 6.000 werknemers”

De fiscale administratie zou dit standpunt echter hebben herzien. De aftrek van een aantal bijdragen geldt niet langer, waardoor de medewerkers van BNP Paribas Fortis nu belast zouden moeten worden op een bijkomend voordeel van alle aard. De bank stapt alvast naar de Raad van State.

Hoeveel werknemers een brief van de fiscus in hun bus kregen, is niet duidelijk. De vakbonden spreken van enkele duizenden, mogelijk 6.000 werknemers. De fiscale herziening kan de werknemers -afhankelijk van het model wagen dat ze kozen- 100 tot 700 à 800 euro kosten, aldus de bonden.