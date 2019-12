Fiscus gaat belastingafspraken met grote bedrijven maken jv

19 december 2019

06u41

Bron: belga 0 Economie De federale overheidsdienst Financiën verandert het geweer van schouder bij de behandeling van grote bedrijven. Na een doorlichting kunnen die voortaan een fiscaal convenant afsluiten met meer rechtszekerheid. Dat schrijft De Tijd.

"Terwijl de focus vroeger uitsluitend op de controle van de belastingaangifte lag, trekken we nu vooraf naar de ondernemingen en geven we ze de kans in een traject van compliance te stappen", zegt woordvoerder Francis Adyns. "Onze specialisten komen op de bedrijfsvloer en doen een volledige doorlichting van de boeken. De laatste stap is dat een fiscaal convenant afgesloten wordt." 1.348 grote Belgische bedrijven komen daarvoor in aanmerking.

Het verschil met de vaak bekritiseerde rulings is dat de convenanten op de volledige aangifte slaan en niet op één fiscale constructie. Op basis van een pilootproject waar drie groepen aan deelnemen, gaat Financiën ervan uit dat de belastingcontrole voortaan in drie dagen kan gebeuren in plaats van drie maanden. "We geven meer rechtszekerheid, maar de stok achter de deur van de belastingcontrole blijft. We bieden de zachte hand aan ondernemingen die het goed menen en de harde voor zij die er de kantjes van af lopen", zegt Adyns.