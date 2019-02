Fiscus eist recordbedrag van multinationals die winsten wegsluizen SPS

De fiscus heeft het afgelopen jaar een recordbedrag van bijna 90 miljoen euro belastingen geclaimd van multinationals die winsten versluisden uit ons land. Het gaat om winsten bij Belgische dochterbedrijven die de multinationals verschuiven naar hun andere bedrijven in andere landen. Doorgaans naar landen zoals Nederland, Ierland of Luxemburg waar ze minder belastingen betalen, maar soms ook naar notoire belastingparadijzen. Dat schrijft De Tijd.

De bevoegde cel Verrekenprijzen bij de fiscus opende vorig jaar 132 dossiers tegen multinationals. In 2017 vorderde ze al 59,75 miljoen euro belastingen van multinationals die belastbare winsten verschoven naar andere landen. "De cel is veel beter gestructureerd en georganiseerd dan een aantal jaar geleden. Ze is ook veel bedrevener in het vinden van zwakke plekken in de organisatie van multinationals", zegt Luc De Broe, hoogleraar fiscaal recht aan de KU Leuven.