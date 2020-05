Fiscale opbrengsten gekelderd in maart: “Nu wederopstart goed aanpakken” Redactie

01 mei 2020

08u19

Bron: Belga 0 Economie De fiscale ontvangsten van de maand maart liggen opvallend lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt VRT NWS op basis van cijfers van de overheidsdienst Financiën.

De btw-ontvangsten van maart liggen 60 procent, of 1,3 miljard euro, onder het niveau van maart vorig jaar. De bedrijfsvoorheffing is ook met een miljard euro gedaald, of een derde minder dan vorig jaar. Gisteren raakte al bekend dat de voorafbetalingen van de bedrijven ook met 30 procent zijn gedaald, dat gaat over 2 miljard euro minder.

Halverwege maart is de lockdown begonnen en dus is maart de eerste maand waarin de economische gevolgen van de coronamaatregelen voelbaar konden worden. Want als we minder consumeren, gaan de btw-ontvangsten onmiddellijk naar beneden en als er minder mensen aan het werk zijn, daalt de bedrijfsvoorheffing.

Minister van Financiën Alexander De Croo is op zich niet verrast, maar noemt de cijfers toch "ongezien". "Eigenlijk is dit te vergelijken met wanneer er een oorlog zou uitbreken. Maar dat is ook ongeveer wat we gedaan hebben: we hebben quasi iedereen verplicht om binnen te blijven en hebben een zeer groot deel van ons winkellandschap stilgelegd." De Croo hoopt wel dat dit eenmalig is. "Als wij vanaf maandag de wederopstart goed aanpakken en ons goed aan de regels houden, kan de economie misschien snel weer opstarten en is er geen enkele reden om te denken dat dit structureel zou zijn.”