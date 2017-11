Fiscaal expert Michel Maus: "Paradise Papers is beetje 'de helaasheid der dingen': er kan veel gedaan worden, maar de politiek wil niet mee" ADN

09u57

Bron: Belga 13 BELGA Economie Fiscaal expert Michel Maus vindt dat de bedrijven uit de Paradise Papers ter verantwoording geroepen moeten worden. De politiek staat volgens hem op de rem om strenger te reageren, uit vrees om de bedrijven kwijt te spelen. "Maar je kan ook ethisch-moreel optreden. In Groot-Brittannië zijn Apple en Starbucks op het matje geroepen in het parlement. Met resultaat. Ik zie dat hier niet gebeuren", zegt hij.

De Paradise Papers zijn het zoveelste journalistiek werk waaruit blijkt dat bedrijven gebruikmaken van fiscale paradijzen om belastingen te ontduiken. In België duiken deze keer Nike, Janssen Pharmaceutica en Ageas op, zo meldden De Tijd, Knack en Le Soir. De bedrijven zouden gebruikgemaakt hebben van een postbus op Bermuda. Ze laten er miljarden naartoe stromen om te genieten van het belastingtarief van 0 procent.

"Dit toont opnieuw aan op welke grote schaal bedrijven de afgelopen decennia belastingen hebben ontdoken", zegt Maus. "Het is een beetje 'de helaasheid der dingen': er kan veel gedaan worden, maar de politiek wil niet mee. Niet internationaal, ook niet in België. Klassiek argument om op de rem te staan is dat de vrees bestaat dat men business zal verliezen door strenger te zijn dan de rest."

Ter verantwoording roepen

Maar er kan ook op moreel vlak gereageerd worden, vindt Maus. Hij verwijst naar Groot-Brittannië, waar koffieketen Starbucks meer belastingen is beginnen betalen na een bolwassing in het parlement. Nochtans was er tegen de fiscale constructies van het bedrijf wettelijk niets in te brengen. Maus vindt het een goed idee om de Belgische betrokkenen in de Paradise Papers op dezelfde manier ter verantwoording te roepen. Op hun websites beloven de betrokken bedrijven immers maatschappelijk verantwoord gedrag.

Blijft de vraag of de genoemde bedrijven de wet overtreden door gebruik te maken van de fiscale vluchtroutes die nu zijn blootgelegd in de Paradise Papers. "Als het louter om een vennootschap onder de vorm van een postbus gaat, lijkt mij dat vandaag de dag al een fiscaal-juridisch probleem. Als er echter effectief een kantoor is met mensen, is er wellicht geen probleem", aldus de fiscaal expert.