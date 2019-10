Financieel noodlijdend Barbecook overgenomen KVDS

31 oktober 2019

17u55

Bron: Belga 0 Economie Het Kortrijkse barbecuemerk Barbecook wordt overgenomen door LivWise uit Deinze, dat gespecialiseerd is in keuken- en interieurartikelen. Dat meldt LivWise. Barbecook bestaat al 35 jaar, maar had het de laatste jaren financieel moeilijk.

LivWise neemt Barbecook over van staalhandelaar Saey. "We willen het merk behouden en uit het woelige vaarwater halen", zegt LivWise-CEO Caroline de Schipper. Omdat barbecues niet het hele jaar door verkocht worden, was de business moeilijk rendabel te houden. Maar gecombineerd met de huidige activiteiten van LivWise ziet de Schipper mogelijkheden. "Zelf hebben we 13 miljoen euro omzet, Barbecook 10 miljoen euro. Ik zie heel veel schaalvoordelen om onze positie te versterken."





Het personeel van Barbecook verhuist voor het grootste stuk mee naar Deinze. De productie gebeurt in China.