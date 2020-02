Financieel expert Paul D'Hoore over bloedbad op beurzen: “Paniek kan nog even duren” LH

28 februari 2020

11u20 16 Economie De Europese beurzen blijven onderuit gaan door de verdere verspreiding van het coronavirus. Financieel expert Paul D’Hoore overschouwt de daling van de beurzen, die volgens hem nog even kan aanslepen.

Kan de daling van de beurzen nog lang aanslepen?

“Dat kan nog even duren. Nu zie je dat er grote onzekerheid heerst. De reactie van de beurzen bij het begin van de uitbraak van het virus was nog ‘we zullen zien’. Nu zijn we richting paniek aan het uitgaan, de andere kant dus. Er zijn nu al gevolgen voor de luchtvaart en toeristische sector, maar er zijn ook dingen die we nog niet weten: hoeveel Chinese fabrieken zijn dicht? Waar en wanneer komen er problemen in de toelevering? Er is niet alleen de situatie in China, maar ook in de rest van de wereld. Die onrust weegt op de beurs, en we zijn nog niet bij een ‘sell-off’, het paniekmoment waarop aandelen massaal verkocht worden. Dat moment kan snel komen of nog weken duren duren. Bovendien maken grote bedrijven de resultaten van het eerste kwartaal pas in de loop van april en mei bekend. De echte gevolgen zullen we dan pas zien.”

Zijn er investeringen die nu nét wel renderen?

“Beleggen is uithoudingssport. Je moet beleggen zien als de Ronde van Frankrijk rijden. Het is niet omdat je niet de eerst bergrit hebt gewonnen, dat je de ronde niet kan winnen. Als je nu een portefeuille hebt van goede aandelen, moet je je strategie niet meteen veranderen. Het aandeel van verzekeringsgroep Ageas bijvoorbeeld heeft vandaag een rendement van meer dan 4 procent netto. Waarom zou je dan je geld op een spaarboekje laten staan? Natuurlijk kan het bedrag op je spaarboekje niet zakken, en de aandelen wel. Maar mensen die teveel naar de beurskoers kijken, zijn meestal niet de beste beleggers.”

Gaat goudprijs de hoogte in?

“Misschien wel, maar het is zeker geen automatisme. De goudwaarde is bijvoorbeeld vandaag en gisteren niet gestegen omdat de beurzen omlaag gegaan zijn. Uiteraard gaan mensen die niet in aandelen beleggen makkelijker naar goud grijpen. Maar de goudprijs en de beurs zijn geen communicerende vaten.”

Voelen we de daling van de beurzen in onze portefeuille?

“Eigenlijk is er voorlopig niets veranderd. Ik geef nog eens het voorbeeld van Ageas: dat is nog altijd dezelfde groep die in 13 landen actief is en vorig jaar 13 miljard euro winst gemaakt heeft. Uiteraard is dat bedrijf ook actief in China, waar vertegenwoordigers nu niet meer de baan op kunnen en potentiële klanten via de telefoon moeten contacteren. Dat gaat minder goede resultaten opleveren, maar na de crisis komt er wellicht een inhaalbeweging.”