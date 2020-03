Financieel expert Paul D’Hoore: “Belgische schatkist leent gratis” Sven Watthy

31 maart 2020

20u15 0 Economie Terwijl de overheidsuitgaven exploderen om de economie te beademen, leent België vlotjes vers geld tegen een rente van 0 procent. “Er bestaan grote beleggers die obligaties als bestaansreden hebben”, legt financieel specialist Paul D’Hoore uit. “Dat doen ze ook als ze niks verdienen.”

“Voor iedereen die nog hoopte de komende jaren iets te verdienen aan zijn spaarboekje: dat is ijdele hoop,” zegt Paul D’Hoore. “Toch niet zolang grote beleggers miljarden willen beleggen aan nul procent.”

De schatkist is er gisteren in geslaagd 8 miljard op 7 jaar te lenen, zonder enige rentevergoeding. Dat was eerder al gebeurd, maar deze keer was vooral de vraag naar staatsobligatie extreem. Grote beleggers boden 57 miljard aan, veel meer dan er nodig was, wat natuurlijk de nodige rentevergoeding omlaag duwt.

Staatslening

“Een gewone spaarder kan ten eerste niet deelnemen, en zou dat ook niet doen”, reageert Paul D’Hoore, de expert van VTM Nieuws. “Hij krijgt nog 0,11 procent op zijn spaarboekje. De staatsbon voor particuliere beleggers werd niet meer uitgegeven sinds 2018, omdat er niet genoeg vraag was om geld voor 10 jaar uit te lenen.”

Bij institutionele, professionele beleggers was de vraag naar deze staatslening er duidelijk wel nog. “Beleggingsfondsen heb je in alle soorten en maten”, zegt D’Hoore. “Obligatiefondsen - de naam zegt het zelf -, mogen alleen in obligaties beleggen.”

“Geregeld vervalt een oude staatsobligatie en krijgen ze dat geld terug. Dan kopen ze een nieuwe. Vroeger kregen ze misschien 2 of 3 procent, en nu is dat 0 procent. Dat doen ze dan maar, want het is hun roeping. Voor grote instellingen is er geen betere oplossing, omdat ze strafrente aangerekend krijgen als ze het geld parkeren op een rekening.”



