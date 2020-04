Fietsenwinkel.nl sluit zijn vier Belgische winkels HR

21 april 2020

19u32

Bron: Belga 0 Economie International Bike Group (IBG) uit Amsterdam, het bedrijf achter Fietsenwinkel.nl, heeft de jongste maanden tientallen van zijn winkels gesloten en honderden arbeidsplaatsen geschrapt, zo meldt de Nederlandse zakenzender RTLZ. Ook de vier Belgische winkels -in Antwerpen, Brugge, Leuven en Hasselt- worden gesloten.

Jarenlang had Fietsenwinkel.nl de reputatie van een slimme, succesvolle onderneming, die de ingeslapen fietsensector dooreen schudde. Dankzij een geoliede webwinkel, veel reclame, slimme data-analyse en een netwerk van eigen winkels en onderhoudspartners groeide de ‘disruptor’ snel uit tot een dominante speler bij onze noorderburen. Maar begin deze maand kondigde moederbedrijf International Bike Group echter opeens aan te reorganiseren.

IBG splitst zich op in drie delen en sluit zijn hoofdkantoor en magazijn. Ook vier winkels in Nederland en in België gaan dicht. Navraag bij crisismanager Jop Pollmann, die begin deze maand aantrad als nieuwe topman van IBG, leert dat daarbij ruim 150 van de 220 banen sneuvelen.

Volgens RTLZ is de herstructurering al langer aan de gang en is het banenverlies dus veel groter. In België had de groep in het verleden ook nog winkels in Gent en in Sint-Niklaas, zo valt af te leiden uit de website.

