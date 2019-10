Fiat Chrysler en fabrikant van Peugeot, Citroën en Opel voeren gesprekken over samengaan TT

29 oktober 2019

20u21

Bron: Belga 0 Economie Autoreuzen Fiat Chrysler en PSA (Peugeot, Citroën, Opel, DS) voeren gesprekken over een fusie. Uit zo'n samengaan kan een 50 miljard dollar zware autogigant ontstaan. Dat meldt persbureau Dow Jones dinsdag op gezag van ingewijden.

PSA-topman Carlos Tavares zou CEO worden van de nieuwe onderneming. FCA-voorzitter John Elkann zou voorzitter worden.

De bedrijven zelf hebben nog niet gereageerd. Eerder dit jaar werd er nog gesproken over een mogelijke krachtenbundeling van Fiat Chrysler en Renault. Dat fusieplan sneuvelde in juni nadat Renault er niet in was geslaagd steun te krijgen van zijn Japanse samenwerkingspartners. Ook de Franse overheid lag dwars.