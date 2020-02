Federale overheid en Sabena Aerospace nemen Sabca over voor 74,6 miljoen euro jv

07 februari 2020

10u25

Bron: belga 1 Economie De Franse vliegtuigbouwer Dassault verkoopt de Belgische producent van vliegtuigonderdelen Sabca aan Sabena Aerospace en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). De investeringsmaatschappij van de federale overheid en het vliegtuigonderhoudsbedrijf tellen 74,57 miljoen euro neer. Met de overname komt de controle over het bedrijf opnieuw in Belgische handen.

De twee overnemers zullen een joint venture oprichten die Sabca dan zal overnemen, melden ze vrijdag in het persbericht. Het gaat om het belang van 96,85 procent van Dassault in Sabca. De rest, 3,15 procent, noteert nog op de Brusselse beurs. Na de overname volgt een verplicht overnamebod op die resterende aandelen. De deal heeft nog het groen licht nodig van de mededingingsautoriteiten. De afronding wordt tegen het tweede kwartaal van dit jaar verwacht.

Vorig jaar raakte al bekend dat Dassault een overnemer zoekt - Dassault is al meer dan 50 jaar aandeelhouder. Die aankondiging was opmerkelijk, aangezien Dassault net ervoor het Nederlandse Fokker had uitgekocht en zo bijna alle aandelen in handen kreeg.

FPIM en Sabena Aerospace bieden 32,08 euro per aandeel. Daarmee bieden ze ruim 10 euro meer dan de laatste beurskoers van 21,6 euro. De handel in het aandeel Sabca is sinds donderdag geschorst.

“We zijn erg blij met de nieuwe aandeelhouders, die oprecht geïnteresseerd zijn in de ondersteuning van het groei- en ontwikkelingspotentieel van Sabca als belangrijke speler in de Belgische luchtvaartsector”, zegt voorzitter en CEO Thibauld Jongen. Met de overname wordt Sabca een leider in de Belgische luchtvaartindustrie, “met een sterke positie op vlak van burgerluchtvaart, defensie en ruimtevaart”.

Ook FPIM-topman Koen Van Loo benadrukt die Belgische verankering. Die behoudt en versterkt ook de lokale werkgelegenheid in de luchtvaartsector, klinkt het. “De luchtvaartsector is één van onze belangrijkste strategische investeringssectoren en we hebben een lange traditie van investeringen in Belgische luchtvaartbedrijven. De overname van SABCA en de bundeling van de krachten met Sabena Aerospace zal een sterke Belgische industriële luchtvaartspeler creëren.”

Sabca heeft sites in Haren (Brussel), Charleroi en Lummen, goed voor ruim 1.050 jobs, blijkt uit gegevens op de bedrijfswebsite. Haren is de grootste site met 680 mensen. Charleroi (292) en Lummen (90) zijn kleiner. Er is ook een filiaal in het Marokkaanse Casablanca (70).

Het bedrijf heeft klanten als Airbus, maar ook het Belgische leger, voor wie het mee de F-16's onderhoudt en moderniseerde. Het bedrijf bouwde destijds de toestellen van Amerikaanse komaf voor de luchtmacht. Sabca levert ook aan de ruimtevaartindustrie.