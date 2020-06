Federaal Planbureau: Belgische economie zal in 2020 grootste krimp sinds WOII noteren AW

05 juni 2020

13u14

Bron: Belga 40 Economie De Belgische economie zou in 2020 volgens nieuwe cijfers van het Planbureau krimpen met 10,6 procent. In 2021 zou dan het gedeeltelijk herstel volgen, met een groei van 8,2 procent. De binnenlandse werkgelegenheid zou over 2020 en 2021 samen met 111.000 personen afnemen.

Het Planbureau is met de nieuwste update pessimistischer geworden. De instelling en de Nationale Bank gingen in april uit van een krimp met 8 procent dit jaar. Nu meldt de instelling een economische schok die “ongezien is in de naoorlogse periode”.



“De coronapandemie en de inperkingsmaatregelen hebben een zware impact op de wereldeconomie. Ook de Belgische economie is in de eerste helft van dit jaar in een diepe recessie beland”, meldt het Planbureau. “Ons scenario gaat uit van een krachtige herneming in 2021 die de krimp van 2020 weliswaar slechts gedeeltelijk goedmaakt.”



Neerwaarts risico

Bij de cijfers hoort meteen een belangrijke voetnoot: prognoses maken is immers “buitengewoon moeilijk” omwille van de ongeziene grootte van de economische contractie. Kortweg, er zijn veel meer onzekerheden dan gewoonlijk. Het Planbureau ging er bij het becijferen van uit dat de heropstart in binnen- en buitenland niet in het gedrang komt door nieuwe inperkingsmaatregelen bij een heropflakkering van het virus. Maar dat is wel “een belangrijk neerwaarts risico”.

Na een krimp met 3,6 procent in het eerste kwartaal, zou ‘s lands economie in het tweede kwartaal zelfs met 20 procent afkoelen. In het derde kwartaal wordt dan de herstelrace ingezet, met een groei van 16,6 procent. Nadien zou de kwartaalgroei “dynamisch blijven”, maar gaandeweg normaliseren tegen medio 2022. Op dat moment zou in de Belgische privésector nog een verlies van economische activiteit van 4 procent zijn, in vergelijking met een scenario zonder coronapandemie.