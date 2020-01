Febiac: "Nieuw verkochte auto's zijn niét even schadelijk als vijf jaar geleden” TT

07 januari 2020

15u58

Bron: Belga 0 Economie Automobielfederatie Febiac noemt de bewering in de kranten De Tijd en L'Echo, dat nieuw verkochte auto's even schadelijk zouden zijn als vijf jaar geleden, "stellig onjuist". Volgens Febiac zit er een denkfout in de bewering.

Nieuwe voertuigen blijven schoner worden en bovendien zijn er steeds meer voertuigen op de markt die een extreem lage CO2-uitstoot hebben of die zelfs lokaal emissievrij zijn, beklemtoont Febiac.

"De auteur van het artikel vernoemt het in voege treden van een nieuwe, strengere meetmethode als een van de redenen voor wat hij het opnieuw minder milieuvriendelijk worden van auto's noemt. Hij gaat daarbij echter voorbij aan het feit dat voor dezelfde auto - en dus eenzelfde reële milieu-impact - de meetresultaten volgens de oude en nieuwe testmethodes behoorlijk ver uit mekaar liggen. Dat verschil bedraagt voor een auto gemakkelijk 5 tot 10 gram CO2, maar het kan voor bepaalde voertuigen nog verder oplopen", aldus Febiac.

"Het is onjuist om hogere meetresultaten bereikt via een gewijzigde meetmethode gelijk te stellen met een lagere milieuvriendelijkheid."

"De geprovoceerde terugval op enkel jaren tijd van de inschrijvingen van dieselwagens van bijna 80 procent van de nieuw verkochte auto's naar amper 30 procent, heeft - zoals de auteur terecht schrijft - eveneens een invloed gehad op de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot. Een benzinewagen verbruikt immers al snel zowat 15 procent méér dan een vergelijkbare dieselwagen en stoot evenredig meer CO2 uit. Dat de autobranche er echter in geslaagd is om de ‘toename’ van de CO2-uitstoot van nieuwe auto's beperkt te houden tot minder dan 5 procent én met een strengere meetcyclus, bewijst dat de gunstige evolutie van haar producten niét gestopt is", aldus Febiac.