Familie Colruyt gaat strijd aan met thuisbatterij Tesla IB

22 juli 2020

05u54

Bron: Belga 0 Economie De familie Colruyt stapt in een Duits bedrijf dat batterijen maakt om energie van zonne­panelen thuis op te slaan. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De Belgische ondernemers achter de supermarktgroep Colruyt zijn de belangrijkste investeerder van een groep die 6 miljoen euro pompt in de Duitse batterijmaker VoltStorage. De Colruyts investeren volgens De Tijd via hun private holding Korys. Hoeveel procent van de aandelen ze krijgen, maken ze niet bekend. "Genoeg voor een zitje in de raad van bestuur", klinkt het.'

VoltStorage maakt grote batterijen die mensen in huis plaatsen om er de energie van hun zonnepanelen mee op te slaan. "Doorgaans verbruiken huizen met zonnepanelen maar 30 procent van de opgewerkte energie. De rest gaat op het elektriciteits­net', zegt Loïc De Schaetzen, de directeur investeringen bij Korys.

De Duitsers begonnen in 2016 en concurreren intussen met talloze thuisbatterijmakers, zoals het Amerikaanse Tesla van ondernemer Elon Musk.

Milieuvriendelijker

Volgens De Schaetzen zijn de batterijen van VoltStorage zijn milieuvriendelijker dan klassieke batterijen. De meeste andere batterijen worden gemaakt van lithium en kobalt. "De ontginning van lithium is erg belastend voor het milieu. Die van kobalt gebeurt vaak in slechte arbeidsomstandigheden en met kinderarbeid."

De batterijen van VoltStorage zijn gemaakt van vanadium. "Dat is overal ter wereld te vinden. Anders dan lithiumbatterijen verliezen onze batterijen geen opslagcapaciteit als ze gebruikt worden. Bovendien is vanadium anders dan lithium recycleerbaar en niet-ontvlambaar.”