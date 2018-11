Familie Blokker zet nu ook Blokker zelf in de verkoop TMA

12 november 2018

Bron: AD.nl, ANP, Belga 1 Economie Na het afstoten van ketens zoals Intertoys, Xenos en Leen Bakker wil de Nederlandse familie Blokker nu ook een meerderheidsbelang in de gelijknamige winkelketen verkopen. Dat bevestigt president-commissaris Michiel Witteveen aan het Nederlandse Financieele Dagblad. De verkoopplannen bevinden zich in een pril stadium.

“Blokker is 122 jaar gemanaged vanuit een familieoptiek, en soms is het beter om het vanuit een andere optiek te benaderen. Gelukkig ziet de familie dat ook in’', zegt Witteveen. Het moederbedrijf Blokker Holding besloot in mei vorig jaar bijna al zijn winkeldochters te verkopen en zich volledig te richten op de Blokker-keten. De familie probeert nu alle resterende retailactiviteiten te verkopen, naast Blokker ook Big Bazar en de Xenos-winkels die nog niet zijn verkocht. Bij elkaar werken bij deze winkels meer dan 10.000 mensen.

Blokker, dat 430 vestigingen door heel Nederland telt en meer dan 100 in België, maakt sinds 2014 verlies. Ondanks verschillende wisselingen in het management, diverse reclamecampagnes en investeringsprogramma’s gaat het niet beter.

In ons land besliste Blokker eind 2016 om 63 van de 190 Belgische winkels te sluiten en 279 van de ruim 900 banen te schrappen. Blokker België boekte tijdens het gebroken boekjaar 2017/2018 een omzet van 86,8 miljoen euro.