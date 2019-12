Faillissementen drukken passagiersgroei Brussels Airport KVE

11 december 2019

17u24

Brussels Airport heeft in november net geen 2 miljoen passagiers over de vloer gekregen, een toename met 2,7 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In tegenstelling tot september en oktober had de ondergang van touroperator Thomas Cook maar een geringe impact op de resultaten. De faillissementen van WOW Air, Flybmi en Adria Airways hadden daarentegen een grotere invloed op de passagiersgroei in november, zo zegt de luchthaven van Zaventem.

Vorige maand steeg het aantal lokaal vertrekkende passagiers met 1,7 procent in vergelijking met november 2018, terwijl de transferpassagiers met 7,9 procent toenamen. Dat laatste is volgens de luchthaven vooral te verklaren door de groei van het aantal transferpassagiers bij Brussels Airlines. De Star Alliance rond de Duitse moedermaatschappij Lufthansa zet namelijk in op de ontwikkeling van Brussels Airport als belangrijk knooppunt.

Wat het vrachtvervoer betreft, zette de dalende trend van de afgelopen maanden zich ook in november voort. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar gaat het om een daling met 12,1 procent.