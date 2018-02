Faillissement verwacht van elf bekende Brusselse restaurants Redactie

20 februari 2018

10u22

Bron: Belga 1 Economie Naar verwachting zou de Brusselse handelsrechtbank vandaag het faillissement uitspreken van een Brusselse restaurantgroep. De groep baat elf restaurants uit, waaronder enkele bekende zoals La Maison du Cygne op de Grote Markt. Dat schrijven L'Echo en De Tijd.

Het gaat om de horecagroep van de broers Beyaz (Brasseries Georges, La Maison du Cygne, Brasserie de l'Ommegang, Paon Royal ... ). Volgens de kranten is de job van 160 medewerkers bedreigd.

De broers Beyaz probeerden een doorstart te forceren via de WCO-procedure (Wet op de continuïteit van de onderneming), die vorig jaar was opgestart. Maar de vier voorlopig bewindvoerders zien dat niet zitten. Sinds ze op 9 februari aan hun opdracht begonnen, konden ze enkel vaststellen dat een faillissement de enige uitweg is, klinkt het.

De meeste van de 160 werknemers zijn al sinds eind december niet meer betaald, maar de meeste zaken bleven al die tijd open. Andere schuldeisers wachten al veel langer op hun centen. Bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zou de achterstand, na vier jaar van wanbetaling, tot 3,5 miljoen euro opgelopen zijn.