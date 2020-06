Faillissement Swissport uitgesproken, drie curatoren aangesteld ADN

09 juni 2020

13u06

Bron: Belga 1 Economie De ondernemingsrechtbank van Brussel heeft dinsdag het faillissement uitgesproken van bagageafhandelaar Swissport. De rechtbank stelde drie curatoren aan, melden de vakbonden BTB-ABVV en ACV-Transcom. De directie bevestigt intussen de uitspraak.

Door het faillissement zijn bijna 1.500 banen bedreigd, zo raakte maandag bekend toen het bedrijf de aanvraag van het faillissement aankondigde.

“Moet ook Aviapartner in moeilijkheden komen?”

De socialistische transportbond BTB, die de faillissementsuitspraak bekendmaakte, wil nauw contact onderhouden met de curatoren om er de belangen van de werknemers te verdedigen. De vakbond opent ook een meldpunt voor de werknemers, klinkt het in een persbericht.



BTB juichte eerder de steun aan Brussels Airlines toe, maar waarschuwde naar eigen zeggen meteen ook dat de luchthaven meer is dan alleen de luchtvaartmaatschappij. Ook de afhandelaars hebben het moeilijk en verwachten steun, klinkt het. "Hoe lang zal de regering nog wachten om de 'handlers' op Zaventem te hulp te schieten? Moet ook Aviapartner in moeilijkheden komen vooraleer er actie komt?”

“Zoveel mogelijk jobs redden”

Kurt Callaerts van ACV Transcom wil nu zo snel mogelijk met de verschillende vakbonden samenzitten met de curatoren "om zoveel mogelijk jobs te redden". "Het is belangrijk dat de curatoren mee op de kar springen."

De ACV-Transcom-secretaris verwijst daarbij niet enkel naar de banen bij de bagageafhandelaar zelf. Ook de continuïteit van de operaties van het bedrijf is belangrijk, ook omdat ongeveer de helft van Swissports volumes afkomstig is van Brussels Airlines, klinkt het. "We zitten in een cruciale fase van de heropstart van Brussels Airlines volgende week (15 juni, nvdr.)."

