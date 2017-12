Failliete hoedenmaker Borsalino wil overleven KVE

Bron: Belga 0 REUTERS Economie De failliete Italiaanse hoedenmaker Borsalino vecht voor zijn overleven. De Zwitserse zakenman die het bedrijf sinds 2015 runt, zegt al het mogelijke te doen om de iconische hoeden te kunnen blijven maken. Borsalino bestaat al 160 jaar.

Vroeger werden de deukhoeden door de grootste sterren uit Hollywood gedragen.

Gisteren verwierp een rechtbank een plan voor een gedeeltelijke schuldaflossing door het bedrijf. Er werden twee curatoren aangesteld. De bedrijfsleider blijft ondertussen wel zoeken naar een oplossing. Zijn Haeres Equita fonds bezit de rechten op het merk Borsalino. Hij wil ook de productie draaiende houden en sluit ontslagen uit. Volgens Italiaanse media gaat de man in beroep tegen de beslissing van de rechtbank.

Een oplossing zou kunnen zijn dat via het fonds geboden wordt op de activa die nu door de curatoren te koop zijn gezet, waaronder de fabriek van Borsalino. Het bedrijf bouwde een hoge schuldenberg op onder de vorige eigenaar, Marco Marenco. Die werd twee jaar geleden opgepakt in Zwitserland wegens financiële misdaden. Sindsdien zou het bedrijf wel weer winstgevend zijn. Een vakbondsman zei eerder al dat de moeilijkheden "absurd" zijn, aangezien er grote vraag is naar de hoeden.

Een klassieke Borsalino-hoed is liefst zeven weken in productie en kan tot 800 euro kosten. In het bedrijf werken 134 mensen.

