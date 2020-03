Facebook wil cryptoproject libra over andere boeg gooien HR

04 maart 2020

13u48

Bron: ANP 0 Economie Facebook wil het libra-project waarin het zijn eigen cryptomunt ontwikkelt naar verluidt over een andere boeg gooien. In een aangepast ontwerp waaraan met partners wordt gewerkt, accepteert het netwerk ook andere crypto's. Het gaat dan ook om de munten die centrale banken zouden willen uitgeven. Daarmee wil Facebook ook verschillende toezichthouders, die vooralsnog terughoudend zijn, voor het plan winnen.

Toen Facebook het libra-project onthulde, zei het dat het van plan was om één mondiale digitale valuta te creëren. Daarmee zou iedereen wereldwijd, dus ook de 1,7 miljard mensen die geen bankrekening hebben, overal ter wereld geld kunnen overmaken met hetzelfde gemak als het versturen van een sms-bericht. Facebook werkt in het plan samen met de Libra Association, het consortium achter de digitale munt.

Acht maanden na de lancering van het plan onderzoeken Facebook en de Libra Association de mogelijkheid van een herontwerp. Ook nadat het libra-project tegen een muur van oppositie was aangelopen. Facebook zegt in een reactie “volledig betrokken” te blijven bij het project. Volgens de Libra Association is er ook niets veranderd aan het doel om een wereldwijd betaalnetwerk op te bouwen.