Facebook betaalt recordboete van 5 miljard na privacyschandalen tvc

24 juli 2019

16u36

Bron: Belga 0 Economie Facebook betaalt de Amerikaanse marktwaakhond FTC 5 miljard dollar wegens verschillende privacyschandalen. Het gaat om de hoogste schikking ooit die de toezichthouder trof met een bedrijf. In een ander onderzoek, van beurswaakhond SEC, schikt de socialemediagigant voor 100 miljoen dollar. De hoogte van de schikkingen waren al uitgelekt. Facebook liet eerder al weten 3 miljard dollar opzij te hebben gelegd voor de kwestie.

In het kader van de schikking met de FTC gaat Facebook er ook mee akkoord om een auditcomité binnen zijn raad van bestuur op te richten om toe te zien op het privacyprogramma van Facebook. Dat comité - dat wordt bijgestaan door een onafhankelijke assessor - moet regelmatig verslag uitbrengen aan de marktwaakhond.

Voorts moet Facebook onder meer controleren of apps waarmee het samenwerkt de privacyregels naleven, moet het regelmatig scannen op niet-beveiligde wachtwoorden en mag het telefoonnummers die het kreeg voor beveiligingsdoeleinden, niet meer gebruiken voor reclame.

Onze directeurs, inclusief mezelf, zullen officieel moeten verklaren dat al het werk waar we op toezien, voldoet aan onze privacyengagementen Mark Zuckerberg

Facebook-CEO Mark Zuckerberg doet in een verklaring op zijn sociaalnetwerksite uit de doeken wat gebruikers kunnen verwachten wat hun privacy betreft. "Onze directeurs, inclusief mezelf, zullen officieel moeten verklaren dat al het werk waar we op toezien, voldoet aan onze privacyengagementen", zegt de topman onder andere. "Voortaan zullen we alle privacyrisico's en de stappen die we ondernemen om ze te beperken, moeten documenteren wanneer we een nieuwe functie uitbrengen die data gebruikt, of een bestaande functie aanpassen om data op nieuwe manieren te gebruiken. We verwachten dat er honderden ingenieurs en meer dan duizend mensen nodig zullen zijn om deze belangrijke taak uit te voeren."

De schikking met de FTC volgt op verschillende privacyschandalen. Zo kwam vorig jaar aan het licht dat campagnebureau Cambridge Analytica ongeoorloofde toegang kreeg tot gegevens van miljoenen gebruikers. Daarmee schond Facebook afspraken die waren gemaakt in een eerdere schikking met de FTC uit 2011.

In een ander onderzoek, van beurswaakhond SEC, schikt Facebook voor 100 miljoen dollar. Het bedrijf heeft volgens deze toezichthouder beleggers verkeerd ingelicht over problemen met de privacy van zijn platforms. Facebook wist volgens de SEC al in 2015 van het misbruik van gegevens door Cambridge Analytica, maar lichtte aandeelhouders daar pas twee jaar later over in.