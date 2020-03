Extra vakantiedagen kopen: kan dat wel bij jouw werkgever?

Economie Enkele dagen extra vakantie om de batterijen terug op te laden, meer tijd vrij te maken voor je gezin of om eindelijk die droomreis te maken. Veel Belgen klinkt het als muziek in de oren. Maar liefst één op de zeven werknemers zou extra vakantiedagen kopen als hij of zij daar de kans toe kreeg. Hoe werkt het en maak jij er ook aanspraak op?

Uit een bevraging van hr-dienstengroep Acerta bij meer dan 1.700 Belgische werknemers bleek twee jaar geleden dat zeventig procent van de werknemers hun loonpakket zelf wil samenstellen. Daar spelen werkgevers met een flex- of cafetariaplan nadrukkelijk op in.

Met een cafetariaplan krijg je als werknemer meer inspraak in de samenstelling van je loon. Je betaalt met dat flexibele loongedeelte een hospitalisatiepremie, schaft er een (elektrische) bedrijfsfiets mee aan of doet ermee aan pensioensparen.

Onderzoek van hr-dienstverlener Attentia bij ruim 32.000 werknemers wees dan weer op een grote interesse voor extra vakantiedagen. Een op de zeven werknemers ruilt met plezier een deeltje van zijn loon in, in ruil voor wat extra rust.

Hoe meer je verdient op een werkdag, hoe duurder een vakantiedag uitvalt

Cafetariaplan nodig

Om vakantiedagen te kopen moet jouw onderneming wel over een flex- of cafetariaplan beschikken. Ook: elke onderneming met zo’n plan bepaalt zelf welke alternatieve loonvormen het omvat. Binnen een bedrijf kan die invulling bovendien van afdeling tot afdeling variëren. Het is dus zeker niet zo dat vakantiedagen afkopen al overal ingeburgerd is.

Het budget waarover je met een cafetariaplan vrij beschikt, omvat bijvoorbeeld een deel van het brutoloon, individuele bonus of eindejaarspremie. Hoeveel het afkopen van een vakantiedag precies kost, hangt af van je inkomen. Hoe meer je verdient op een werkdag, hoe duurder een vakantiedag uitvalt.

Jouw werkgever gaat ervan uit dat jij het aantal opgekochte vakantiedagen wel enigszins beperkt houdt. Op die manier hoeft hij niet of amper te investeren in tijdelijke krachten om jouw afwezigheid op te vangen. Of voorkomt hij dat jouw collega’s jouw taken moeten overnemen.

Een andere optie is dat je je eindejaarspremie gebruikt om vakantiedagen te kopen

Een andere optie is dat je je eindejaarspremie gebruikt om vakantiedagen te kopen. Dan moet je er natuurlijk wel rekening mee houden dat je die niet nog eens krijgt in december.

Voordelen voor de werknemer:

Werknemers verwachten steeds meer flexibiliteit van hun werkgever. De mogelijkheid om er af en toe even tussenuit te knijpen maakt daar deel van uit.

Zo was het - intussen afgeschafte - tijdskrediet zonder motief vroeger bijzonder populair en krijgt thematisch verlof, zoals ouderschapsverlof, nog steeds veel bijval. Vakantiedagen kopen biedt ruimte om een paar persoonlijke plannen te realiseren, of om gewoon even op adem te komen als je dat nodig vindt.

Voordelen voor de werkgever:

Met de schaarste op de arbeidsmarkt woedt een heuse war for talent, zeker in sectoren als IT en engineering. Een werkgever heeft er dus wel baat bij om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar flexibiliteit. De loonnorm of loonmarge bepaalt wel dat de gemiddelde loonkosten per werknemer gedurende twee jaar maximaal slechts 1,1%, mogen stijgen. Dat biedt in de praktijk eerder weinig ruimte voor individuele loonsverhogingen.

Een flex- of cafetariaplan kan dan een manier zijn om getalenteerd personeel toch aan boord te houden. Een verhoogde inspraak en engagement dragen bij tot een grotere jobtevredenheid. Zo’n plan gaat voor de werkgever ook niet gepaard met hoge bijkomende kosten.

Loopbaansparen geeft werknemers de mogelijkheid om, over de jaren heen, vakantiedagen op te sparen voor later gebruik

Alternatief: loopbaansparen

Loopbaansparen geeft werknemers de mogelijkheid om, over de jaren heen, vakantiedagen op te sparen voor later gebruik. Je kiest er dan bijvoorbeeld voor om enkele jaren wat minder vakantiedagen op te nemen en die opgespaarde dagen later aan te wenden voor een langere periode afwezigheid.

Het trad in werking op 1 februari 2018. De sectorale cao van jouw onderneming vermeldt of jij er gebruik van kan maken of niet. Vanuit werkgevershoek blijkt de interesse voor die formule alleszins groot: volgens een onderzoek van Acerta ziet bijna 70% van de werkgevers het als een opportuniteit, op voorwaarde dat de loonkosten niet stijgen.

Of het nu gaat om de dagelijkse uitgaven of een goede planning, er zijn zoveel manieren om meer geld over te houden aan het eind van de maand. Alle adviezen vind je hier.

Lees ook:

ZOVEEL VERDIEN IK. Tessa (36) en Kristof (32) uit Boom: “We hadden gerust tot 1.500 euro kunnen afbetalen, maar we willen ook nog leven” (+)

Beleggen in tijden van coronavirus: wat u nu (niet) moet doen (+)

Experts verwachten tempering van vastgoedprijzen: woning kopen? Dit moet je weten (+)