Export vanuit derde wereld naar EU aan gunsttarieven stijgt naar recordhoogte

10 februari 2020

17u14

Nooit eerder hebben ontwikkelingslanden meer producten aan gunsttarieven kunnen uitvoeren naar de Europese Unie. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse rapport over het veralgemeend stelsel van handelspreferenties (GSP) dat de EU hanteert om de exportkansen van ontwikkelingslanden te bevorderen.

Volgens het rapport importeerde de Europese Unie in 2018 in totaal voor bijna 184 miljard euro uit de 71 landen die kunnen genieten van het GSP. Het gaat om een stijging met ruim 16 procent in vergelijking met 2016. Bijna 69 miljard euro van dat volume kwam de EU binnen aan voordelige voorwaarden. Dat is een recordbedrag.

Bangladesh profiteert het meest van de gunsttarieven. Het Aziatische land kon 16,8 miljard euro aan goederen tegen voordelige voorwaarden verkopen in de EU. Op de tweede plaats volgt India met 16,4 miljard euro, op de derde plaats Vietnam met 9 miljard euro. Het belangrijkste exportartikel is kledij, dat goed was voor bijna de helft van het handelsvolume (33 miljard euro) aan gunsttarieven.

Geen wapens

Het GSP verwijdert of verlaagt invoertarieven voor arme landen die naar de EU willen exporteren. Ze kunnen ook van nultarieven genieten wanneer ze internationale conventies over mensenrechten, arbeidsrechten, goed bestuur en milieu toepassen. Voor de 48 minst ontwikkelde landen bestaat daarnaast het Everything but Arms-programma. Dat schaft alle invoertaksen en -quota af voor alle export behalve wapens.

Miljoenen jobs

“Dankzij onze handelspreferenties importeert de EU twee keer zoveel uit de minst ontwikkelde landen dan de rest van de wereld. Dit instrument van het Europese handelsbeleid ondersteunt miljoenen jobs in de armste landen en stimuleert deze landen om internationale conventies over mensenrechten, arbeidsrechten, goed bestuur en milieu te implementeren”, stelt eurocommmissaris voor Handel Phil Hogan.

Cambodja

Omgekeerd kunnen handelspreferenties ook tijdelijk ingetrokken worden wanneer een handelspartner internationale conventies systematisch met voeten treedt. Zo heeft de EU een procedure gelanceerd om de handelspreferenties voor Cambodja op te schorten.