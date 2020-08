Export Italiaanse wijn voor het eerst in 30 jaar afgenomen jv

21 augustus 2020

Bron: AFP 0 Economie De verkoop van Italiaanse wijnen is in de eerste maanden van 2020 wereldwijd met 4 procent gedaald. Het is de eerste keer in 30 jaar dat de export daalde, en dat door de uitdagingen waarmee de sector te maken had door het coronavirus, zegt de grootste vakbond in de landbouwsector Coldiretti.

In China, waar het virus voor het eerst opdook, is de consumptie van Italiaanse wijnen met 44 procent gezakt tussen januari en mei. In Groot-Brittannië, waar ook de brexit een rol speelde, was er een daling met 12 procent, in Frankrijk werd er 14 procent minder Italiaanse wijn gekocht.

De export naar Duitsland en de Verenigde Staten bleef ongeveer gelijk (-1 procent). Douanerechten die de Amerikaanse president Donald Trump wil invoeren zouden wel een zware impact kunnen hebben op de export. Wijn is het meest verkochte Italiaanse voedselproduct in de VS, goed voor 1,5 miljard euro per jaar.

“Snel ingrepen nodig”

Vakbond Coldiretti baseert zich op cijfers van het Italiaanse statistiekbureau Istat van de eerste vijf maanden van het jaar. In 2019 werd nog een recordexport ter waarde van 6,4 miljard dollar (zo’n 5,4 miljard euro) opgetekend.

"Met ongeveer 4 producenten op 10 (39 procent) die het door de coronacrisis moeilijk hebben, zijn er snel ingrepen nodig om de export te ondersteunen en om de kosten en de administratieve rompslomp te verminderen", aldus Coldiretti-voorzitter Ettore Prandini.

De Italiaanse overheid gaf in juni de wijnbouwers toestemming om hun overschotten om te vormen tot alcoholgel, zodat ze hun installaties kunnen leegmaken voor de volgende oogst.