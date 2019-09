Export China krimpt door handelsoorlog met VS jv

08 september 2019

07u35

Bron: ANP/AFP 0 Economie China begint de gevolgen te merken van de escalerende handelsoorlog met de Verenigde Staten. De verkopen naar de VS waren afgelopen augustus 16 procent lager dan een jaar eerder, toen de handelsoorlog tussen de twee landen oplaaide.

De totale Chinese export daalde in dollars uitgedrukt met 1 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de import met 5,6 procent daalde. Daardoor bleef er een handelsoverschot van net geen 35 miljard dollar (31,5 miljard euro) over, aldus cijfers van de de Chinese douane. Economen hadden voorspeld dat de export met 2,2 procent zou groeien, terwijl de import met 6,4 procent zou dalen.

De Chinese vicepremier Lie He maakte eerder deze week bekend dat Chinese en Amerikaanse onderhandelaars elkaar "begin oktober" opnieuw zullen ontmoeten in Washington in een poging om een uitweg te zoeken uit de handelsoorlog tussen beide economische grootmachten. Lie He zei een en ander na een telefoongesprek met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. De gesprekken hadden eigenlijk deze maand al moeten doorgaan.