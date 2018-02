Exitregeling populair bij Nationale Bank ondanks standpunt dat "Belgen langer moeten werken" IB

28 februari 2018

04u00

Bron: Belga 6 Economie Ruim 100 medewerkers van de Nationale Bank (NBB) stoppen vervroegd met werken en gaan zo in tegen het regeringsbeleid. Dat bericht De Tijd vandaag.

Werknemers van de NBB die zich zes maanden tot drie jaar voor hun wettelijk pensioen bevinden, kunnen tussen mei 2018 en eind 2020 vervroegd stoppen met werken. Een groep van 85 medewerkers die in de periode 2018-2021 met pensioen kunnen, verlaat de NBB in 2018.

Bovendien hebben nog eens enkele tientallen medewerkers die nu al in aanmerking komen, laten weten dat ze in 2019 of 2020 van het aanbod gebruik willen maken. Daarbovenop komen nog de medewerkers die met pensioen kunnen gaan in 2022 en 2023. Zij moeten in 2019 of 2020 meedelen of ze vertrekken en uiterlijk eind 2020 opstappen.

(lees verder onder de foto)

Uitstapregeling

De bank zei bij de aankondiging van de uitstapregeling, in juli 2017, dat ze een honderdtal vertrekkers verwachtte. Nu al is het nagenoeg zeker dat dat aantal veel groter zal zijn.

De NBB heeft de jongste jaren zelf herhaaldelijk gezegd dat de Belgen langer moeten werken. Ook de federale regering vindt dat.