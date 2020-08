Ex-Zillionbaas Frank Verstraeten (51) ziet dat het 5 na 12 is voor evenementensector: “We hebben dringend geld nodig”

Economie Met een grote actie op sociale media wil de evenementensector vandaag een einde maken aan de 'sound of silence'. Het water staat aan de lippen en de vele bedrijven die ons land wereldwijd naam en faam geven, vragen dringende steun om te overleven. Ook Frank Verstraeten (51) - ex-baas van de legendarische dancing Zillion en nu topman van Pixelscreen, een wereldspeler in led-schermen - doorbreekt na jaren de stilte. "Het is de hel voor iedereen."

"Nood breekt wet." Het zijn niet alleen gouverneurs en burgemeesters die in coronatijden soepel omspringen met wetten. Ook in het hoofd van Frank Verstraeten worden regels opzijgelegd. Na zijn veelbesproken avontuur met zijn omstreden danstempel had hij zich voorgenomen voortaan in de luwte te blijven. Letterlijk en figuurlijk achter de schermen: met zijn bedrijf Pixelscreen verhuurt Verstraeten hoogtechnologische ledwalls. Met getroffen collega's uit de evenementenwereld treedt hij vandaag toch op het voorplan om actie te voeren. "Het is 5 na 12 voor onze sector. We willen iedereen - van de wc-madammen en de cateraars tot de podiumbouwers en de weddingplanners - verenigen om samen een statement op sociale media te maken om 5 minuten na 12 uur. Het probleem van de voorbije maanden is dat onze sector te versnipperd is. Wij leveren topwerk af - 95% van de bedrijven in de evenementenwereld was kerngezond voor 12 maart - maar we zijn niet goed georganiseerd met een duidelijk statuut, een federatie of een eigen NACE-code (een indeling in economische activiteiten door de EU, red.). Zo is het veel lastiger om druk te zetten en ons maatschappelijk belang aan te tonen. En dat breekt ons zuur op nu we dringend hulp nodig hebben. Graydon verwacht dat één op de vier bedrijven in onze sector failliet zal zijn voor Kerstmis. Dat zijn er 5.000. Ik denk dat het er nog veel meer worden als er niet dringend steun komt."

Wat moet er gebeuren?

"Wij steunen de alliantie - met sectororganisaties zoals BESA (toeleveranciers voor de eventsector) , Febelux (beurs) en ACC (communicatiebedrijven) - die al langer in overleg is met de overheid. We hebben al heel wat voorstellen gedaan om zuurstof te krijgen. We hebben dringend geld nodig. We hadden gehoopt er deze zomer al werkend uit te geraken, maar dat gaat niet lukken. Met de avondklok en bubbels van 5 doen ze het licht uit in onze sector: wees dan consequent en geef financiële steun. Laat de onroerende voorheffing vallen. Laat bijvoorbeeld toe dat we mensen deels aan het werk zetten als het kan, maar dat ze toch de technische werkloosheid behouden. Anders gaan we veel bekwame mensen verliezen aan andere sectoren. Logisch, want wie blijft een jaar thuiszitten met beperkte inkomsten? Het garantiefonds van de banken is verlengd tot eind dit jaar, maar dat moet nog veel ruimer."

Tot wanneer dan wel?

"Tot er een vaccin komt, zullen we in de shit zitten. Er moet smeedwerk op maat komen voor onze sector. Je kan steun geven op basis van omzet, aantal werknemers of belastingen van voorbije jaren, maar ook door bijvoorbeeld rekening te houden met de toegevoegde waarde van een bedrijf voor de economie. De keten is lang - van ontwerpers en creatieve geesten naar decorbouwers en technische bedrijven tot promotoren, organisatoren en cameramensen. Maar er gaan schakels wegvallen. En dan is de ketting stuk. Ik wil het over de sector hebben en niet teveel over mijn eigen bedrijf, maar bij Pixelscreen zijn we al 15 jaar goed bezig en hebben we een belangrijke positie in de markt ingenomen. Maar door corona stevenen we nu af op 10 miljoen euro verlies. Wij worden jaren terug gesmeten in de tijd. En dat geldt voor de hele sector. We zitten op hetzelfde zinkende schip en er staat veel op het spel de volgende maanden. In het buitenland zijn bedrijven zich al aan het wapenen voor een grote strijd om het marktaandeel. Onze magazijnen zitten vol topmateriaal en ondertussen lopen de leasecontracten en de investeringskredieten verder: niemand kan dat blijven betalen. Onze sector heeft ons land de voorbije jaren een grote naam gegeven in het buitenland - Stageco, Tomorrowland, Barco, noem ze maar op. Die kunnen we toch niet zomaar de dieperik in laten gaan? België mag toch nog meer betekenen dan wafels en bier?"

De eerste actie is op sociale media, maar in jullie Facebookgroep 'SoundOfSilence' wordt ook de vraag gesteld: 'Heeft u een vrachtwagen, oplegger met trekker of een grote camionette?' Te lezen als: niet enkel de taxibestuurders en de landbouwers kunnen het land lamleggen?

"We zijn in principe tegen protestacties, maar als we geen gehoor krijgen? We moeten alles uit de kast halen. Het is dit of verzuipen. Logisch toch dat wij kwaad zijn? Het lijkt soms alsof wij de enigen zijn die corona moeten betalen. Ik wil niet bashen op andere sectoren, maar de vliegtuigen gaan vandaag wel de lucht in, hé. In een internationaal gezelschap met 300 mensen kort op elkaar in een kleine ruimte zitten, zonder social distancing en wat eten en drinken zonder masker: dat kan dus wel. Maar als ze het Sportpaleis indelen in 30 'vliegtuigen' met aparte ingangen, aparte toiletten, tickets per bubbel van 4 tot 15: dan botsen ze tegen de muur. We zijn perfect in staat om op een veilige manier heel wat evenementen te organiseren. Onze sector is veel meer dan Tomorrowland en Rock Werchter, maar dat dringt blijkbaar niet door. 70.000 evenementen vonden er vorig jaar plaats in ons land. We hebben het COVID Event Risk Model, waarmee je kan aftoetsen of een evenement veilig kan, maar heel wat burgemeesters snappen die tool zelf niet. Er zijn er al die trots roepen: 'In mijn gemeente is alles afgelast tot volgend jaar.' En dan zijn er nog virologen die toeteren: 'Blijf allemaal weg uit Antwerpen.' Iedereen doet maar op, niemand die het nog coördineert en wij zijn de sigaar."

Bij de reünie van de Zillion vijf jaar geleden of bij de bekendmaking dat er een film komt over de dancing: je wilde nooit meer spreken met de pers. Waarom nu wel?

"Omdat het probleem zo prangend is. Nood breekt wet. Alle aandacht voor de sector is nu welkom. Mijn bedrijf heeft 40.000 vierkante meter ledschermen om te verhuren aan festivals, het voetbal, de tv-wereld, beurzen, noem maar op. Sinds maart is mijn omzet zo goed als 0 euro, hé. Alles valt weg of wordt uitgesteld. Een half procent hou ik nog over door ledschermen te plaatsen aan drukke plaatsen waar mondmaskers verplicht zijn. Zo goed als alles wat ik privé bezat, heb ik verkocht. Ik ga weer in een huurappartement wonen. Ik probeer alles uit de kast te halen om mijn zaak te redden, tijd te kopen en hopelijk te overleven. Dat is niet alleen mijn verhaal, maar dat van veel zaakvoerders. Er zijn een heleboel bedrijven die facturen - waarvan de hoogste 30.000 euro - niet kunnen betalen. 'Frank, kan je ons nog wat laten wachten?' Maar samen loopt dat op tot een som van 2 miljoen euro. En mijn leveranciers hebben ook hun geld nodig, hé. Dit is de hel, maar het is de hel voor iedereen in onze sector."

Klopt het dat jij 8.000 euro steunpremie moet terugstorten?

"Ah ja, Pixelscreen kwam niet in aanmerking. We zijn geen horecazaak en hebben geen showroom. We waren zogezegd ook niet verplicht om te sluiten, maar alle evenementen waren wel verplicht afgelast. Er is een compensatiepremie, maar die stelt weinig voor. Met die hinderpremies hebben ze het geld aan verkeerde mensen gegeven en veel ondernemers in het gezicht gespuwd. Ik heb lijsten gezien waarop pizzeria's 80.000 euro kregen omdat ze vijf vestigingsadressen - gewoon de huizen van de zaakvoerder - hebben. En ondertussen maar pizza's verkopen om af te halen. De overheid heeft daar toen los 400 miljoen euro tegenaan gesmeten en er zijn er heel wat bij die de lotto gewonnen hebben."

#SOS voor de hele sector. 'SoundOfSilence' vraagt alle bedrijven actief op de evenementenmarkt om vandaag om 5 na 12 massaal een statement te maken op sociale media.

