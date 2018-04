Ex-CEO PayPal: "Bitcoin is de grootste oplichterij in de geschiedenis" Joeri Vlemings

25 april 2018

11u10

Bron: Recode 0 Economie Voormalig CEO van PayPal, Bill Harris, schuwt de straffe taal niet in een opiniestuk op Recode over bitcoins. Hij noemt de cryptomunt onomwonden "de grootste zwendel in de geschiedenis" en een "kolossaal pump-and-dump-systeem, zoals de wereld er nog nooit een heeft gezien".

Harris is recht voor de raap. "Ik ben het beu altijd te moeten zeggen: 'Wees voorzichtig, het is speculatie'. Dan: 'Voorzichtig, het is gokken'. Dan: 'Voorzichtig, het is een luchtbel.' Oké, ik zeg het maar gewoon: 'Het is oplichterij'." Harris legt uit wat pump-and-dump betekent. "Initiatiefnemers 'pompen' de prijs van een effect 'op', zodat er wilde speculatie ontstaat. Daarna 'dumpen' ze een deel ervan aan kunstmatig hoge prijzen. Sommige cryptomunten zijn pure fraude."

Harris verwijst daarbij naar Ernst & Young, dat "schat dat 10 procent van het ingezamelde cryptogeld voor start-ups gestolen is". En waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Dat zijn volgens Harris de "slecht geïnformeerde kopers die vastzitten in een spiraal van hebzucht". Hij heeft het over "massale geldtransfers van het gewone volk naar internetlui". Hij wijst erop dat er zo'n 1.500 verschillende cryptomunten bestaan die een "waarde" van meer dan 300 miljard dollar vertegenwoordigen. Terwijl volgens Harris een bitcoin helemaal geen waarde heeft, noch als betaalmiddel, noch intrinsiek. "Het heeft enkel waarde als mensen denken dat andere mensen er een hogere prijs voor willen geven - de 'greater fool theory'."

Voor Bill Harris is de cryptomunt slechts geschikt voor één gebruik: criminaliteit. Omdat de transacties anoniem kunnen gebeuren en moeilijk traceerbaar zijn. Voor alle andere gebruik zijn de traditionele munteenheden geschikter als betaalmiddel, aldus Harris.

Andere nadelen zijn dat het systeem kwetsbaar is voor hackers en dat het ongeveer een uur duurt om een transactie met bitcoins bevestigd te krijgen. De bitcoin is beperkt tot vijf transacties per seconde, terwijl MasterCard er 38.000 per seconde kan verwerken, schrijft Harris. In deze twee betaalsystemen is een overschrijving van 100 dollar ook duurder, met een respectievelijke kost van zes dollar en minder dan één dollar.

Bovendien, zo gaat Harris verder, is de bitcoin "een belachelijke verspiller van natuurlijke bronnen". Om een bitcoin te creëren - het zogenaamde 'mining' - is zo veel elektriciteit nodig als om een gemiddeld Amerikaans gezin twee jaar van energie te voorzien. Harris gelooft er niet in dat de bitcoin de wereld zal veroveren, maar in dat geval "zou dat een groot deel van de elektriciteit in de wereld verbruiken ten nadele van nuttige doeleinden".

Thanks guys! Over and out ... #savedroidICO pic.twitter.com/PMRtjlbEdD Yassin Hankir #savedroidico(@ YassinHankir) link

Harris zou het zich allemaal niet zo aantrekken als er geen onschuldige slachtoffers van het systeem zouden zijn. "Gewone menen investeren hun spaargeld in cryptomunten", schrijft hij. "Een makelaar moedigt zijn klanten zelfs aan om bitcoins te kopen als pensioensparen!"

De ex-CEO van Intuit en van PayPal is niet de eerste die cryptomuntsystemen afdoet als "pump-and-dump"-vehikels. Onder meer Jordan Belfort, een échte Wolf of Wall Street, ging hem daarin voor.

Het helpt ook niet dat mensen als Yassin Hankir, hoofd van een Duitse start-up via cryptomunten, onlangs liet uitschijnen dat hij met 50 miljoen dollar aan investeringsgeld zou verdwenen zijn. Hij verving zijn website doodleuk met een quote uit South Park: "Ennn, het is weg". Vorige week dan tweette hij een foto van zichzelf op een strand met een biertje in de hand. Bijschrift: "Merci, gasten! Over en uit..." Een journalist kon Hankir opsporen tot in Egypte. Plots zou het om een publiciteitsstunt gaan, waarmee Hankir de aandacht wilde vestigen op mogelijke fraude met cryptomunten. Dat is hem dus gelukt.