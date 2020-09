Eventsector spoort politici aan tot actie: “Het is vijf na twaalf voor ons” IB

30 september 2020

00u44

Bron: Belga 0 Economie ‘Eventsector zkt sterke leider’, onder dat motto lanceert een achttal bedrijven die actief zijn in de evenementensector, een sensibiliseringscampagne die zich vooral op de sociale media zal afspelen. De evenementorganisatoren voerden in augustus ook al campagne onder het motto Sounds of silence/Doorbreek de stilte.

Ze vroegen sympathisanten toen om een oranje kruis over hun profielfoto te plaatsen, met daarop de tekst Sound of silence (SOS). Dit keer focust de campagne via Facebook, Instagram en Twitter op de politici die onderhandelen over een nieuwe regering.

Met een ludiek ogende Facebookcampagne zetten de evenementbedrijven dit alles extra kracht bij. Op affiches worden Egbert Lachaert, Jan Jambon, Conner Rousseau en Georges-Louis Bouchez uitgenodigd voor een feestje. "Het is vijf na twaalf en dringend tijd voor actie", zeggen de evenementbedrijven.

Dappere man of vrouw met klare taal

"Vanuit #Soundofsilence vragen we al enkele maanden een duidelijk signaal voor een concrete heropstart", klinkt het bij de organisatoren van evenementen. "We smeken haast om een dappere man of vrouw die klare taal spreekt en ons door deze crisis loodst. Want al zeven maanden lang zitten bepaalde sectoren en de bevolking zonder perspectief. Wie geeft het startschot? Wie staat er op?”

De evenementenbedrijven willen een toekomst met verantwoorde, veilige evenementen. Ze vragen een eenheid van commando en een uniform en krachtig kader voor evenementen, van A tot Z, van Alken tot Zuienkerke. Voorts wordt aangedrongen op een verlenging van de bankendeal en een verlenging van het overbruggingsrecht en de technische werkloosheid. Tot slot wordt een relanceplan gevraagd voor de sector.