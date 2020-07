Evenementensector: “Hele jaar is kapot, we hebben steun nodig van overheid” SVM

22 juli 2020

11u24

Bron: Belga 0 Economie De evenementensector gaat ervan uit dat ze een jaar lang nagenoeg volledig stil zal liggen als gevolg van het coronavirus. De overheid moet financiële steun bieden, klinkt het. "Het hele jaar is kapot", zegt Bruno Schaubroeck als woordvoerder van de Alliantie van Belgische Eventfederaties.

Op dit moment zijn evenementen mogelijk tot tweehonderd personen binnenshuis en vierhonderd buiten. De evenementensector had gehoopt dat die aantallen vanaf volgende maand zouden verdubbelen. Gehoopt werd bovendien op een perspectief voor het najaar, zodat evenementen als professionele beurzen weer mogelijk zouden worden.

“Beslissing te veel”

Volgens Schaubroeck betekent de schrapping van de versoepelingen een definitieve streep door het najaar. Na het voorjaar en de zomer gaat nu ook de periode van september tot december verloren voor de sector. "Zodra we groen licht krijgen, kan het tot twee of drie maanden duren om weer aan de slag te kunnen. Deze beslissing is er te veel aan."

Volgens Schaubroeck is "het hele jaar kapot". "Er zijn drie seizoenen verloren. We hadden altijd gehoopt om er al werkend uit te raken. Daarom wilden we ook een perspectief. Maar het is nu duidelijk dat dat er niet zal komen. De tweede golf van het coronavirus komt er sneller dan verwacht."

Golf van faillissementen

De sector kijkt nu naar de overheid voor steun. "Er zijn maatregelen nodig op maat van de sector, zoals dat eerder al voor de horeca is gebeurd. We moeten daarvoor nu rond de tafel gaan zitten", zegt Schaubroeck. Volgens hem dreigt een golf van faillissementen en een leegloop, waarbij veel knowhow zou teloorgaan.

De sector betreurt dat zij het kind van de rekening is van de coronacrisis. "Sinds we zijn kunnen heropstarten, zijn we op één uitzondering na (het dancefestival in Puurs-Sint-Amands, dat uit de hand liep, red.) altijd zeer professioneel geweest. Het is nergens veiliger dan op een event, we kennen onze job.”

