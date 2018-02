Eurowings paait Brussels Airlines met excellentiecentrum ADN

07 februari 2018

09u17

Bron: De Tijd, Belga 0 Economie Lufthansa-dochter Eurowings wil in Brussel een expertisecentrum voor langeafstandsvluchten oprichten, een 'Long Haul Center of Excellence' . Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd bij de vakbonden.

De CEO van Eurowings, Thorsten Dirks, heeft vandaag een ontmoeting met personeel en vakbonden van Brussels Airlines. Dat personeel is ongerust. Brussels Airlines moet integreren in de lagekostendochter van eigenaar Lufthansa. De kans is reëel dat Eurowings administratieve taken uit Brussel zal weghalen, maar vermoedelijk worden vandaag geen ontslagen of sluitingen van afdelingen aangekondigd.

Volgens De Tijd komt de topman vandaag naar Brussel met groeiplannen om de grote scepsis bij de vakbonden te counteren. Brussels Airlines blijft zoals eerder gezegd Brussels Airlines - een Belgisch bedrijf met Belgische werknemers en in plaats van ontslagen kondigt topman Dirks onder meer een Brussels excellentiecentrum aan, waarbij Brussels Airlines de lead zou krijgen voor de snel groeiende langeafstandsoperaties van de Eurowings-groep. De vakbonden bevestigen het nieuws.

Expertise

Omdat Eurowings eerder de focus plaatste op goedkope vluchten in Europa (om te concurreren met lagekostenmaatschappij Ryanair), heeft het weinig ervaring met langeafstandsvluchten, aldus De Tijd. Daar kan de expertise van Brussels Airlines, specialist in vluchten naar Afrika, iets aan verhelpen. Vorige week nog liet Lufthansa-CEO Carsten Spohr verstaan dat Afrika voor de Duitse maatschappij de grote groeimarkt wordt. "We moeten de sterktes van Brussels Airlines gebruiken. Dat zijn Afrika en de lange afstand" zei hij.