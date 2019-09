Eurostar en Thalys willen fuseren SPS

27 september 2019

11u07

Bron: Belga 1 Economie De hst-operatoren Eurostar en Thalys willen fuseren. De aandeelhouders, onder wie de Belgische spoormaatschappij NMBS, hebben een project opgestart. De fusie zou binnen anderhalf tot twee jaar een feit kunnen zijn, zegt SNCF-topman Guillaume Pepy.

De ambitie van het eengemaakte bedrijf zou zijn om tegen 2030 zowat 30 miljoen reizigers per jaar te vervoeren, tegen samengeteld 18,5 miljoen nu. Thalys en Eurostar bedienen momenteel vijf landen: Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Duitsland.

Het fusieproject kreeg de naam ‘Green Speed’. Door de twee hst-operatoren samen te voegen, zou het reizen voor klanten eenvoudiger en efficiënter moeten worden, met bijvoorbeeld één ticket een op elkaar afgestemde dienstregelingen. Waar de hoofdzetel zou komen van het eengemaakte bedrijf (nu zetelt Eurostar in Londen en Thalys in Brussel) is nog niet uitgemaakt. Het is evenmin al duidelijk of er op termijn ook een enkele naam komt.

De NMBS heeft een belang van 40 procent in Thalys en van 5 procent in Eurostar. De Franse spoorwegmaatschappij SNCF heeft een meerderheidsbelang in beide.