Euroports investeert miljoenen in Antwerpse haven IB

05 september 2019

06u58

Bron: Belga 7 Economie De Europese havenreus Euroports investeert miljoenen in de Antwerpse haven. Dankzij de instap van de Vlaamse en federale regering verschuift het zwaartepunt naar België. Antwerpen krijgt de hoofdzetel. Dat schrijft De Tijd vandaag.

"We zijn bezig met de afronding van twee grote investeringen in Antwerpen", zegt de Nederlander Charles Menkhorst, die sinds 2011 aan het hoofd van Euroports staat. "Op de Antwerpse Linkeroever bouwen we een groot magazijn voor Zimmer Staal uit Lier dat hier staal, dat via onze terminal binnenkomt, bewerkt voor de bouw en de autosector. Met Zimmer investeren we ruim 10 miljoen euro. Op de Antwerpse rechteroever investeren we 15 miljoen euro in een magazijn voor de opslag van meststoffen voor twee grote producenten."

De afgelopen vier jaar investeerde Euroports wereldwijd 150 miljoen euro in zijn 26 haventerminals. 40 procent daarvan ging naar terminals in Antwerpen, Gent en Luik. Vorig jaar pompte het bedrijf nog 27 miljoen in zijn Antwerpse suikerterminal. Daarmee werd Euroports het grootste onafhankelijk suikeroverslagbedrijf van Europa.

Er zijn nog investeringen gepland. Zo wil Euroports de fruitoverslag in Antwerpen uitbreiden naar de groentesector. Dat zal miljoenen vergen.

Menkhorst onderhandelt ook over een nieuw groot contract, maar wil er liever geen details over kwijt. Als het contract er komt, zal dat gepaard gaan met nieuwe investeringen.